Тялото на 24-годишния българин е откарано за аутопсия в Драма

9864 Снимка: Колаж на Nevrokopi Press

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Тялото на убития в Гърция Билял Илиев от Гърмен е открито и транспортирано за аутопсия в болница в град Драма. Това съобщиха близки на 24-годишния мъж, след като по-рано гръцките власти потвърдиха, че е бил застрелян от своя работодател и приятел, който е направил самопризнания.

Междувременно стотици хора от Гърмен тръгнаха с автомобили към Като Неврокопи, където стана престъплението, предаде БНР.

Валери Асенов е един от близките приятели на убития Билял, който заедно с други мъже от няколко дни издирваха младия мъж, изчезнал на 21 ноември. Тази сутрин в близкия до границата с България град Като Неврокопи те са разбрали, че е бил убит от гръцкия си работодател, който от години го е наемал за сезонна земеделска работа.

"Да, много близки хора са били, приятелски отношения имаха много. Билял отиваше при него всяка година да работи в земеделието, но той дължеше пари на Билял. Той го е викнал да му даде парите и оттам нататък, случилото се е, че е ударен с желязна тръба и застрелян. И ни казаха, че е в Драма, в моргата там. Само експертизата да мине там, да си вършат работата и ще си вземем тялото", обясни Асенов.

Заедно с гръцкия фермер Йоргос, който е признал за убийството, са задържани още двама, които са дали показания къде е заровено тялото.

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В Като Неврокопи сутринта са пристигнали много близки на убития, каза Валери Асенов и призна, че има напрежение.

"Около 50-60 буса и 100 коли. Ние успокояваме нещата, така че да няма конфликти и напрежение. Вярваме в правосъдието, да го съдят най-строгото наказание. Каквото и да направят, то си отиде момчето", заключи Валери Асенов.

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