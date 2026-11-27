От години "Столичен автотранспорт" е на ръба на колапса, липсват 270 шофьори, каза Ивайло Йонков

77 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Общински съветници от коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет (СОС) предлагат 40% от "Столичен автотранспорт" да бъде даден на частен превозвач. Това бе съобщено на брифинг в Столична община, на който присъстваха Бойко Димитров - общински съветник и председател на групата "Продължаваме промяната - Демократична България" в СОС и общинските съветници от "Синя България" Вили Лилков, Ивайло Йонков и Иван Сотиров.

"Днес от "Синя България" и колегите от "Демократична България" и "Продължаваме промяната" внасяме ясен и прост план как да оздравим столичния автотранспорт без да вдигаме цената на билетите и без даваме стотици милиони за нови автобуси", каза Йонков, цитиран от БТА. Първо трябва да си кажем истината, че от години "Столичен автотранспорт" е на ръба на колапса, липсват 270 шофьори. Работят изключително много извънреден труд, който достига годишно между 250 до 360 часа, което е изключително опасно за самия автобусен транспорт, каза той.

Йонков посочи, че на ден около 150 автобуса са повредени в гаражите и всеки четвърти автобус е над 12 години. Имаме ясен и прост план как да нужната реформа, за да запазим здравата част от автотранспорта, която е около 60% и 40% да ги дадем с открит и честен конкурс на частен превозвач, обясни той.

Като запазим здравата част на няма да бъде уволнен нито един шофьор, повече няма да се работи извънредно и ще бракуваме автобусите, които са над 12 години, коментира той.

"Частният превозвач от своя страна, след като спечели конкурс, ще трябва за своя собствена сметка, собствен риск, собствено ново ноу-хау да закупи нови нископодови, климатизирани автобуси, да поддържа собствени сервизи, собствени гаражи. Това ще облекчи изключително много целия автобусен транспорт в София. От три години всички гласувани нови линии не се изпълняват, защото ние нямаме капацитет. Той ще поеме и тези линии", разясни Йонков.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Той посочи, че цената на билета няма да се промени. Контролът остава изключително общински, на частника няма да се плати нито една стотинка повече от това, което плащаме на собственото си дружество за километър, каза Йонков.

"Ние вече гласувахме инвестиционен заем, който ще осигури точно това - подмяната на автобусния парк, необходим за линиите, които ще останат в общинския транспорт, както и сега с актуализацията на бюджета предвиждаме допълнителни средства за публичния транспорт", каза от своя страна Бойко Димитров. Срокът на подготвителната фаза е година. Една година това обявление трябва да стои във вестника на Европейския съюз. Цялостната процедура, обществената процедура, подписване на договор, трябва да приключи преди края на 2028 г., обясни Димитров.

В рамките до края на 2028 г. трябва да трябва да осигурим така че една част от градският транспорт да се обслужва от общинския оператор, а другата част да бъде поета от частен оператор. Така ще има и реална конкуренция, ще могат да се следят разходите както в общинското дружество, така и в частното, каза Димитров.

"И в момента 20% от пробега на автобусните линии в София се изпълнява от частен оператор. При това забележете - на 5% по-ниска цена на пробег на един километър. Освен това, този частен оператор има собствената грижа да подновява возилата в градския транспорт, да поддържа стандарта, който ние поддържаме в автобусната мрежа и да поддържа съответно гаражите за поддръжка и ремонт на автобуси, без това да тежи допълнително на Столична община", коментира Вили Лилков от "Синя България"

С този доклад разширяваме от една страна възможностите на градския транспорт и на концесията, а от друга - сваляме и много сериозно финансово-икономическо бреме от Столична община и съответно от столичани, допълни той.

През февруари миналата година Столичният общински съвет реши да удължи договора на частна фирма, извършваща обществен превоз на пътници. С 31 гласа "за", 28 - "против" и един "въздържал се" общинските съветници приеха удължаване на срока на договора с още четири години на частната фирма "МТК гроуп", която извършва обществен превоз на пътници в северните райони на София.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.