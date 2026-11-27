Коцев: До 2 седмици Варна ще има договори за зимното почистване на град
Тъй като прогнозата е за влошаване на времето още в края на тази седмица, кметът посочи, че част от фирмите имат готовност да излязат и да чистят пробоно
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Вече има подадени предложения по обявената обществена поръчка за зимната поддръжка на Варна, каза кметът Благомир Коцев.
По думите му в момента текат последните срокове и до около две седмици ще се пристъпи към сключването на договори. Тъй като прогнозата е за влошаване на времето още в края на тази седмица, кметът посочи, че част от фирмите имат готовност да излязат и да чистят пробоно.
Коцев допълни, че на среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков отново е коментиран Аспаруховият мост и нуждата от ремонт на съоръжението, предаде БТА. Мостът е държавна собственост като конструкция, Общината е собственик само на най-горния слой на пътната настилка, на парапетите, на контактната мрежа и на лампите, посочи кметът. По думите му министърът е поел ангажимент в бюджета за 2027 г. да бъдат заделени пари за проектирането и за ремонта на съоръжението. Коцев изрази надежда, че този ангажимент ще бъде изпълнен.
Той допълни, че средствата за ремонти в квартал "Виница" е трябвало да дойдат още през август, но все още не са приведени. Парите са по програмата за подпомагане на общините и би трябвало да бъдат отпуснати максимално бързо, защото обществените поръчки минаха, но фирмите, сключили договори с Общината, не започват да работят, защото не са получили своята първа вноска, допълни кметът.