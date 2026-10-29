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Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция в столичния квартал "Христо Ботев", провеждана съвместно с Главна дирекция "Жандармерия" с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж. Това заяви пред журналисти директорът на Столичната дирекция на полицията главен комисар Николай Пелтеков.

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По думите му в хода й до момента са проверени 16 адреса, 38 лица, две моторни превозни средства и са съставени 27 протокола по Закона за МВР.

На един от адресите има задържани двама мъже, тъй като са намерени списъци с имена, срещу които има посочени суми, и брошури в полза на определена кандидатпрезидентска двойка.

Задържаните са на 52 и на 35 години, уточни Пелтеков. На адреса, на който са намерени, в СДВР е получена оперативна информация, че лицата, в рамките на изборния ден, подготвят купуване на гласове в полза на една от кандидатпрезидентските двойки, участващи на балотажа, обясни той.

По думите му сумите, записани срещу имената, са на различна стойност, но на този етап Николай Пелтеков не ги посочи, заради досъдебното производство.

Снимка: БТА

Двамата задържани са криминално проявени за грабежи, единият от тях и за изнасилване, шофиране в нетрезво състояние и за шофиране без правоспособност, каза още Пелтеков.

Снимка: БТА

По думите му първият тур на изборите е преминал спокойно и от полицията не са имали сигнали за купуване и продаване на гласове. На списъците, които намерихме пише неделя и считаме, че сме получили информацията своевременно. Не сме игнорирали сигнали, добави Пелтеков.

Снимка: БТА

Централната избирателна комисия насрочи балотажа на президентските избори за неделя, 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.

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