Намерени са списъци с имена, срещу които има посочени суми

1043 Снимка: БТА

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Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция в столичния квартал "Христо Ботев", провеждана съвместно с Главна дирекция "Жандармерия" с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж. Това заяви пред журналисти директорът на Столичната дирекция на полицията главен комисар Николай Пелтеков.

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По думите му в хода й до момента са проверени 16 адреса, 38 лица, две моторни превозни средства и са съставени 27 протокола по Закона за МВР.

На един от адресите има задържани двама мъже, тъй като са намерени списъци с имена, срещу които има посочени суми, и брошури в полза на определена кандидатпрезидентска двойка.

Задържаните са на 52 и на 35 години, уточни Пелтеков. На адреса, на който са намерени, в СДВР е получена оперативна информация, че лицата, в рамките на изборния ден, подготвят купуване на гласове в полза на една от кандидатпрезидентските двойки, участващи на балотажа, обясни той.

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По думите му сумите, записани срещу имената, са на различна стойност, но на този етап Николай Пелтеков не ги посочи, заради досъдебното производство.

Снимка: БТА

Двамата задържани са криминално проявени за грабежи, единият от тях и за изнасилване, шофиране в нетрезво състояние и за шофиране без правоспособност, каза още Пелтеков.

Снимка: БТА

По думите му първият тур на изборите е преминал спокойно и от полицията не са имали сигнали за купуване и продаване на гласове. На списъците, които намерихме пише неделя и считаме, че сме получили информацията своевременно. Не сме игнорирали сигнали, добави Пелтеков.

Снимка: БТА

Централната избирателна комисия насрочи балотажа на президентските избори за неделя, 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.