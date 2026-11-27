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Имаме най-хуманните агитки в сравнение с тези павиани, коментира пред медиите в парламента поведението на френските фенове в Марсилия лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По повод сблъсъците на футболния мач между "Олимпик Марсилия" и "Левски", Борисов каза: "Даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани!"

И обяви, че се е обадил още снощи на изпълнителния директор на "Левски" Даниел Боримиров. Лидерът на ГЕРБ остро критикува премиера Румен Радев, че е благодарил на френския президент Макрон за реакцията. Според Борисов "Олимпик-Марсилия" трябва да бъде изхвърлен от клубните турнири, а мачът да бъде анулиран и да бъде дадена служебна победа на "Левски".

"Варварски акт. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат "Левски". И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи", продължи той.

"Възмутително е да благодариш за това, което се случи. Възмутително е да благодариш за медицинската помощ - какво, да ги бяха оставили да умрат ли?", каза Борисов.

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На забележката на медиите, че говори недипломатично, Борисов каза, че по принцип не е дипломатичен и че декларацията, която подготвя парламента не трябва да бъде дипломатична, защото случилото се в Марсилия е "варварски акт".

Лидерът на ГЕРБ критикува и данъчната политика на Румен Радев и "Прогресивна България" по повод на промените в данъчните закони, приемани до късно вечерта снощи. И припомни задълженията по договора с "Боташ".

"Не можахме да спасим ракията! Всичко прогресивно нараства", каза той.

"Изводът е - прогресивно вдигане на данъците, прогресивна инфлация, прогресивно обедняване на българите. С този бюджет, Радев не може да се оправдава с предишните", каза той пред представители на медиите.

"Вчера се чудех защо така се вдигнаха цените. И всъщност сега намерих и първопричината. Глобите, както си бяха в левове, примерно, ако те глобят 500 лева, сега станаха 500 евро. Ако са били 3000 лева били, сега стават 3000 евро. А това правителство пита защо търговците от левове минали на евро. Ами, защото Гълъба така долетял, това казал", продължи Борисов, визирайки финансовия министър Гълъб Донев.

"Ти ще платиш данък, за да могат прогресивните да си карат беемветата и да си фъркат по света", обърна се към представителите на медиите Борисов, припомняйки им повишаването на данък сгради.

Борисов се спря и на данъка върху свръхпечалбата, като припомни, че Европейската централна банка е изпратила възражение, но "никой не се съобразява". Лидерът на ГЕРБ изказа предположение, че компаниите просто ще прехвърлят печалбите си извън страната през различни фирми и кабинетът "нищо няма да събере, а тези, които произвеждат, ще работят по-малко, за да не им вземат парите".

"Едно се говори в България, друго се прави в Брюксел", каза Борисов по отношение на позицията на Радев в Брюксел по заема за Украйна. "Те парите отиват в една сметка, но нашите точно - били хуманитарни", даде воля на възмущението си Борисов, имайки предвид думите на премиера, че парите, които дава България няма да отиват за оръжие, а за хуманитарни цели. Борисов припомни, че цялата предизборна кампания на Радев и "Прогресивна България" е минала под знака на търсенето на мир в Украйна, а те от ГЕРБ били наричани военолюбци.

"Кои са за военна, кои са за гражданска, кои са за хуманитарна и други измишльотини, които говорят там. Просто тука лъжат едните, които се излъгаха и ги излъгаха за изборите, а там си подкрепяме всичко - "Йес, сър", както се говореше", обобщи той.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.