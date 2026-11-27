Варненският административен съд насрочи за 30 ноември разглеждане по същество на делото по жалбата на кмета срещу решението на ОИК

867 Снимка: БТА

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Кметът на Варна Благомир Коцев коментира лаконично изказването на бизнесмена Марин Митев, един от създателите на ТИМ, пред БНР, че двамата имат приятелски отношения. Коцев заяви, че това му звучи като "прегръдката на Борисов, който винаги е приятел с всички".

"В крайна сметка тук няма приятелства, има работни отношения и едно присъствие в ОбС, което предполага, че кметът трябва да общува с тези, които взимат решенията", каза Коцев. Той изрази задоволство, че "факторите, които взимат решения за този град и в ОбС", са излезли на светло. Така хората знаят кой взима решенията, кой влияе най-малкото на тези решения, за да може всичко да бъде прозрачно, посочи Коцев. Според него това е голяма революция за Варна, тъй като през годините назад винаги се е действало задкулисно.

За влиянието на бизнесмена Даниел Славов, известен като Дънката, Коцев коментира, че явно много голяма част от администрацията се е съобразявала с неговите желание, включително и служители на "Строителен контрол", които бяха уволнени.

"Няма нищо лошо бизнесът да е представен в Общинския съвет, стига този бизнес да е легитимен и да действа легитимно", обобщи Благомир Коцев, цитиран от БТА, след като даде брифинг за медиите, предшестван от анонимен сигнал за бомба в сградата на общината.

По думите му проблемът е, че в ОбС в крайморския град много малко представен е обикновеният човек и в съвета винаги се вземат решения, "които са в превес на личния и бизнес интереса, отколкото на обществения".

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Междувременно Варненският административен съд насрочи за 30 ноември разглеждане по същество на делото по жалбата на кмета срещу решението на ОИК, с което са прекратени предсрочно пълномощията му. Коцев изрази благодарност към съда, че със своето решение да спре предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на мандата му като кмет, е запазил демократичния принцип и вота на гражданите. Срокът за обжалване на това решение на съда е 7-дневен и ОИК може да прецени дали да го направи, допълни Коцев.

Кметът потвърди, че са започнати действия да бъде внесен иск срещу държавата заради ареста му през миналата година. По думите му по тази тема работи адвокат Ина Лулчева. Има още срокове, които трябва да изтекат, но разбира се, че ще водя дела и ще си търся правата, които се предвиждат по закон, посочи Коцев.

Той изтъкна, че настоящата ситуация в града, свързана с решението на ОИК за прекратяване на мандата му, не е нещо, което е станало спонтанно. Според него това е отдавна организирано мероприятие, за което се е говорело в града. Това обаче деморализира служителите на администрацията, защото им се внушаваше, че кметът ще си ходи и не е нужно да работят, посочи Коцев. Според него освен да се пречи на ефективността на работещите в Общината, целта на мероприятието е била и да държи кмета под постоянен страх.

Общинските съветници не са в ОбС, за да работят с кмета, а за да работят за гражданите и за Варна, каза още Коцев. По думите му решенията се вземат не за отделни съветници, или за техни покровители, а за града.

"Нито едно решение, което аз предлагам в Общинския съвет, не касае мен лично. Всяко от тях касае варненци - хората, които са гласували своето доверие за това ОбС и кметът да взимат решения в тяхна полза", допълни Коцев. Цялата отговорност в този град се поема от кмета, а всъщност огромна част от решенията се взимат от ОбС и - още по-лошо, от хора, които влияят на този съвет, допълни той.

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