Работата по реконструкцията напредва в срок и ще бъде завършена до лятото на 2027 г, каза кметът

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Работата по реконструкцията на бул. "Княгиня Мария Луиза" напредва в срок и днес инспектирахме следващия етап от участъка между ул. "Козлодуй" и ул. "Христо Ботев". Това заяви кметът на София Васил Терзиев по време на проверка на изпълнението на строителните дейности по реконструкцията на булеварда.

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Проектът ще бъде завършен в срок – до лятото на 2027 г., допълни градоначалникът.

Вече са положени стълбовете за осветлението и контактната мрежа, а в момента се работи по релсовия път. Предстои работа по пътните платна и тротоарите, а трамваите ще се движат безшумно, допълни Терзиев.

Има доста предизвикателства, особено около подлеза на Централна гара, където се оказва, че има разминаване между оригиналната документация и действителното положение, с което се сблъскват изпълнителите, обясни той. Вече и там се полага хидроизолация и се работи по пероните. Обектът, по който не е извършвана реконструкция на релсовия път от 1985 г., ще придобие съвсем нов облик, каза още кметът, цитиран от БТА.

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Снимка: БТА

Инвестициите в релсовия транспорт в един град са изключително важни, за да могат скъпите нови превозни средства, за които работим, да се движат по подходяща инфраструктура, да бъдат добре поддържани и да не се развалят. Този проект, както и редица други – реконструкцията на бул. "Климент Охридски", на бул. "Джеймс Баучер" и на бул. "Христо Ботев", която ще започне след около година, са от изключителна важност за трамвайния транспорт в София.

Снимка: БТА

На 24 ноември от Столичната община обявиха, че започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. "Княгиня Мария Луиза". Ремонтните дейности се извършват в участъка от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй".

През юни Столичната община започна реконструкция на 1,2 км трамваен път по бул. "Княгиня Мария Луиза" в участъка от ул. "Опълченска" до ул. "Козлодуй". Проектът предвижда цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50 години, на контактно-кабелната мрежа и на осветлението, както и обновяване на пероните на спирките на градския транспорт.

Снимка: БТА

В началото на март Столичната община получи одобрение за плащания в размер на над 8 милиона евро по проекти за инфраструктура на територията на столицата. Средствата са насочени към девет обекта, като най-големият проект е цялостната реконструкция на бул. "Александър Стамболийски" заедно с трамвайното трасе в участъка от ул. "Западна" до бул. "Константин Величков" в район "Красна поляна".

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