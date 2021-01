Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че няма да присъства на церемонията по встъпването в длъжност на своя приемник Джо Байдън, предаде Ройтерс.

"За всички, които попитаха, няма да отида на инаугурацията на 20 януари", написа Тръмп в "Туитър".

Този ход бе очакван, тъй като все още действащият американски президент от месеци твърди неоснователно, че изборите са били спечелени с измама от конкурента му Байдън.

Вицепрезидентът Майк Пенс все пак се очаква да бъде на церемонията, отбеляза Асошиейтед прес.

Тръмп направи това съобщение в момент, когато някои членове на Конгреса обсъждат дали да започнат процедура по импийчмънт срещу него в Камарата на представителите, след като негови привърженици нахлуха в Капитолия.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.