Детето веднага е било извадено с лодка на брега, но е починало, въпреки оказаната медицинска помощ

8507 Снимка: БТА

Скъсан колан е причината за смъртта на 8-годишното дете, паднало от атракцията парасейлинг на плажа в Несебър, съобщава БНТ.

Майката и детето, които са от Rазлог, са се качили на парашут, който се дърпа от лодка навътре в морето. Във въздуха възникнал проблем и се скъсал коланът, който държал детето, и то е паднало от 50 метра височина.

Майката е останала във въздуха. Детето веднага е било извадено с лодка на брега, но е починало, въпреки оказаната медицинска помощ.

"Видях детето на дивана и първоначално помислих, че нещо си е сецнало врата. Държеше се за главата, след това дойде лекарка, млада жена с медицинска чанта. Опитаха се да му помогнат, сложиха му яка и след това носилка. Звъняха на 112 и след това го качиха на носилка", разказва Пенка Велева.

Началникът на Водноспасителната служба Иван Георгиев коментира пред БНТ, че във водата вероятно е имало технически проблем и с лодката, която е трябвало да бъде транспортирано детето до брега.

Концесионерът на плажа казва, че водната база се управлява от наемател. Тази дейност е развивана от дълги години и притежава всички необходими документи, включително издадени разрешителни от Морска администрация и съответните контролни органи.

