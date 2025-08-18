Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър

836 Снимка: AP/БТА

Европейските лидери започнаха да пристигат в Белия дом за среща, посветена на усилията за постигане на мир в Украйна, на която домакин е президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Първият пристигнал е генералният секретар на НАТО Марк Рюте, следван от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Киър Стармър.

На кадрите на АП се вижда и президентът на Франция Еманюел Макрон.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Киев се стреми към "надежден и траен мир" след войната с Русия и че е готов да установи "нова архитектура на сигурността", предаде Ройтерс.

"Основната ни цел е надежден и траен мир за Украйна и за цяла Европа. И е важно инерцията от всичките ни срещи да доведе именно до този резултат", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" преди срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп във Вашингтон.

"Украйна е готова за истинско примирие и за установяването на нова архитектура на сигурността. Нуждаем се от мир", допълни той.

Украинският президент заяви, че европейските лидери са координирали позициите си преди срещата с Тръмп в Белия дом, отбелязва Асошиейтед прес.

"Не трябва да очакваме Путин доброволно да изостави агресията и новите опити за завоевание", написа Зеленски. Той сподели видеоклип, който показва как европейските лидери се поздравяват взаимно и се прегръщат по време на по-ранна среща във Вашингтон.

"Затова и натискът трябва да свърши работа и той трябва да е общ - от САЩ и Европа, от всеки в света, който уважава правото на живот и международния ред", допълни той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.