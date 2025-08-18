Била е активирана заради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал"

735 Снимка: БТА/АР

Сигнал за въздушна тревога отекна тази вечер в украинската столица Киев - малко преди началото на преговорите между Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщиха журналисти от Франс прес, цитирани от БТА.

Украинските военновъздушни сили обявиха, че сигнал за тревога е бил задействан в цялата страна поради излитането на руски самолет МиГ-31, носещ хиперзвукови ракети "Кинжал", използвани от Русия да бомбардира съседката си, посочва АФП.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че е отворен за свикването на избори в страната при безопасни условия, ако войната с Русия приключи, предаде Ройтерс.

"Ще трябва да работим в парламента, защото не може да има избори по време на война", заяви Зеленски по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом. Той допълни, че за народа трябва да е възможно да проведе демократични, открити и законни избори.

Произвеждането на избори в Украйна в момента е преустановено поради обявеното военно положение, припомня Ройтерс.

Асошиейтед прес отбелязва, че докато Зеленски отговаряше на въпроса за провеждането на избори по време на война, Тръмп в шеговит фон предположи, че подобни обстоятелства биха му позволили да остане на власт в САЩ и след изтичането на настоящия му мандат.

"Позволи ми да кажа: значи имаш предвид, че след три и половина години, ако се случи да воюваме с някого, няма да има повече избори. О, чудя се какво ли биха казали фалшивите новини", заяви Тръмп.

Междувременно Зеленски и Тръмп изразиха надежда, че днешните преговори в Белия дом с европейските лидери могат да доведат до тристранни преговори с руския президент Владимир Путин, които да сложат край на войната, предаде АП.

Набързо свиканата днешна среща следва тази от петък между Тръмп и Путин, след която американският президент заяви, че сега върху Зеленски пада отговорността да се съгласи на отстъпки, които според него биха могли да сложат край на войната.

"Ако всичко се получи днес, ще имаме тристранни преговори. Ще работим с Русия, ще работим и с Украйна", каза Тръмп.

"Готови сме за тристранни разговори, както каза президентът. Това е добър сигнал за тристранни преговори", заяви на свой ред Зеленски.

