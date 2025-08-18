8146 Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна в Белия дом президента на Украйна Володимир Зеленски.

Тръм посрещна Зеленски на входа на Белия дом. Президентите на Украйна и САЩ не отговориха на въпросите на журналистите и се оттеглиха за преговори в Овалния кабинет. Там Тръмп заяви, че е постигнал добър напредък на срещата с Путин и се надява, че ще успее да постигне напредък и на срещата със Зеленски.

Това се случва непосредствено след като в петък Тръмп се срещна в Аляска с президента на Русия Владимир Путин, а до края на седмицата се надява да организира тристранна среща между Зеленски и Путин. Съдържанието на преговорите така и не бе оповестено официално, но има много слухове и предположения, най-вече в западните медии.

След срещата между руския и американския президент в Аляска Доналд Тръмп не поиска от Украйна безусловна капитулация и не се оттегли от преговорите (макар, ако вярваме на Axios, да е бил готов да прекрати преговорите с Путин, след като последният е поставил максималистични изисквания при обсъждането на бъдещето на пет региона на Украйна) - тоест, за Киев все още не е настъпила катастрофа.

С разкриването на нови подробности от преговорите между Тръмп и Путин тревогата в Киев се засили. В навечерието на срещата на украинския президент Володимир Зеленски с Тръмп в Белия дом много неща сочат, че към него ще бъдат отправени изисквания, които той няма да може да приеме.

Дилемата на Зеленски се формулира просто: или бърза сделка на цената на тежки отстъпки, включително териториални, или гневът на Тръмп, който може да доведе до прекратяване на доставките на оръжие и много други неща, които ще отслабят Украйна. Зеленски трябва да избегне нов конфликт с американския президент, да запази интереса му към посредничеството, да се договори за тристранна среща с Путин и, ако е възможно, да го накара да погледне на ситуацията не от позицията, която Путин е внушил на Тръмп.

Немаловажен фактор тук е споменът от скандала в Белия дом при последното посещение на Зеленски там - тогава Тръмп, Зеленски и вицепрезидентът Ванс се скараха в Овалния кабинет, а администрацията на президента на САЩ заяви, че Тръмп "изгонил" Зеленски от Белия дом.

За какво конкретно са се договорили Путин и Тръмп все още не е напълно ясно, но вече е повече или по-малко очевидно, че Тръмп не е неутрален посредник, а по-скоро проруски. Той е убеден, че Русия е способна да завземе цяла Украйна, въпреки че ситуацията на фронта показва, че до това й остава още много път.

Тръмп обеща да приключи бързо войната след встъпването си в длъжност като президент на САЩ през януари 2025 г., но се сблъска с факта, че именно Русия не желае да спре. Вместо деескалация, Москва засили атаките, а юни и юли станаха най-кървавите месеци за повече от три години пълномащабна руско-украинска война.

Източник в украинското разузнаване твърди, че американците се държат "невероятно агресивно", изисквайки от Киев отстъпки, пише сп. "Иконъмист".

Украинското общество е уморено от войната и мнозина са готови да се примирят с фактическата загуба на окупираните територии, за да се сложи край на конфликта и да се гарантира сигурността в бъдеще, пише още изданието

Освен това преговорите във Вашингтон са важни и за вътрешната политика на Украйна. През юли Зеленски се сблъска с масови протести срещу опитите да се отслабят антикорупционните органи. Той бе принуден да отстъпи и да възстанови тяхната независимост. Сега той съвсем не може да си позволи дипломатически провал.

Едновременно със Зеленски във Вашингтон са канцлерът на Германия Фридрих Мерц, премиерът на Великобритания Киър Стармър, президентът на Франция Еманюел Макрон, премиерът на Италия Джорджа Мелони, президентът на Финландия Александър Стуб, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рютте. Ако не основната, то една от най-важните цели на посещението им е да бъдат "група за подкрепа" на Зеленски, особено в случай на раздор с Тръмп или скандал, подобен на февруарския. За Зеленски е важен не само резултатът, но и тонът на преговорите с Тръмп - двамата първо ще разговарят тет-а-тет.

От страна на САЩ на срещата ще присъстват вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио, специалните пратеници Стив Уиткоф и Кийт Келъг, както и шефът на администрацията на Белия дом Сузи Уайлс.

Украинската делегация ще бъде представена от шефа на кабинета на президента Андрйй Ермак и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров.

Срещата на Тръмп с украинската делегация и европейските лидери е предвидена за след 22.00 ч. българско време.

Според украински официални лица Зеленски е готов да търси "приемлив компромис" по настоящата линия на фронта. Но той не възнамерява да оттегли войските от настоящите им позиции и да предава украински територии, пише в. "Файненшъл Таймс", като се позовава на свои източници.

Междувременно непосредствено преди срещата Тръмп заяви, че ще спре "катастрофата" между Русия и Украйна и ще доведе нещата до край - "въпреки празните и много завистливи критици".

"Аз урегулирах 6 войни за 6 месеца, една от които можеше да прерасне в ядрена катастрофа, и все пак съм принуден да чета и слушам "Уолстрийт Джърнъл" и много други, които всъщност нямат ни най-малката представа как ми разказват за всичко, което уж правя погрешно по отношение на тази каша с Русия и Украйна, която е войната на Спящия Джо Байдън, а не моя. Аз съм тук само за да я спра, а не да я продължа. Това НИКОГА не би се случило, ако аз бях президент. Аз знам точно какво правя и не се нуждая от съвети от хора, които се занимават с всички тези конфликти от години и никога не са успели да направят нищо, за да ги спрат. Това са ГЛУПАВИ хора, лишени от здрав разум, интелект или разбиране, и те само усложняват настоящата катастрофа в Русия и Украйна, която трябва да бъде ОПРАВЕНА. Въпреки всичките ми празни и много завистливи критици, аз ще го направя - аз винаги довеждам нещата до край!!!" - написа той в Truth Social.

Европа все още не знае какви гаранции за сигурността на Украйна от страна на САЩ е готов да даде Тръмп.

Специалният представител на Белия дом Уиткоф заяви, че споразумението за гаранции за сигурността ще бъде обсъдено днес от Съединените щати, Зеленски и европейските съюзници.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.