Общинското дружество "Софекострой", което беше натоварено да замести временно сметосъбиращите фирми в софийските райони "Люлин" и "Красно село", е започнало да съставя списък с необходимата техника за закупуване и търси допълнителен персонал.

Столична община

Това обяви на брифинг на "Московска" 33 неговият изпълнителен директор Даниел Йорданов, след като Столичният общински съвет одобри за целта да се отпуснат  до 9 млн. лв.

"Благодарим на общинските съветници за обединението им. Вече подготвяме списък с необходимата техника, за да можем възможно най-скоро да подпомогнем дейността по почистване и да разширим обхвата на обслужваните райони", каза Йорданов. В доклада на кмета на София Васил Терзиев обаче подробно са изброени видовете и количеството машини, които трябва да се купят.

По думите му процесът по доставка на новите машини бил дълъг и не можело да се очакват "чудеса от днес за утре", тъй като поръчването на специализирана техника изисквало време за производство и адаптация според особеностите на всеки район.

Междувременно от екологичната фондация "Гората.бг" вчера започнаха кампания и събраха средствата и утре очакват доставка от Австрия на два боклукчийски камиона, които ще предоставят временно за безвъзмездно ползване на общината до справяне с кризата.

Екофондация събра 80 хил. лв. и купи два боклукчийски камиона за закъсалите райони в София
Виж още Екофондация събра 80 хил. лв. и купи два боклукчийски камиона за закъсалите райони в София

Шефът на "Софекострой" посочи, че към момента дружеството вече оказва съдействие в "Красно село" и "Люлин", но подчерта, че един от основните проблеми е свързан и с недостига на работна ръка, като набирането на допълнителен персонал също отнемало време. "Нашите служители работят на двусменен режим и полагат максимални усилия. Те са професионалисти, които добре познават спецификата на своята работа", каза той.

В отговор на въпрос дали дружеството ще използва подизпълнители, Йорданов уточни, че подобно решение може да се обсъди само при спазване на действащото законодателство и след съответно решение на СОС. Той допълни, че предстои заседание на временната комисия към общинския съвет, която ще разгледа в детайли дейността и нуждите на "Софекострой". "Работим в условията на готовност и търсим всички възможни варианти, за да осигурим ефективно почистване на града", увери Йорданов.

ИЗБРАНО
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички Лайф
Дуейн Джонсън впечатлява с трансформацията си, но здравето му тревожи всички
7889
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София Корнер
Половин милион лева и призив от кмета Терзиев пращат мачовете от Евроволей в София
6870
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно? Бизнес
Защо златото и биткойнът скочиха рекордно?
6717
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа IT
Американски сенатор: Изкуственият интелект ще унищожи работическата класа
4521
Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години Impressio
Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години
607
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново URBN
Под земята в Мелбърн, където градът се ражда отново
4376
Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС Trip
Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС
6679
Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата Вкусотии
Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата
951
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да пазят тайни?
618
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване Времето
В Антарктика се наблюдават климатични промени като тези в Гренландия, показва проучване
297