Подготвяме списък с необходимата техника, основен проблем е недостигът на работна ръка, обясни изпълнителният директор на Даниел Йорданов

186 Снимка: БТА

Общинското дружество "Софекострой", което беше натоварено да замести временно сметосъбиращите фирми в софийските райони "Люлин" и "Красно село", е започнало да съставя списък с необходимата техника за закупуване и търси допълнителен персонал.

Това обяви на брифинг на "Московска" 33 неговият изпълнителен директор Даниел Йорданов, след като Столичният общински съвет одобри за целта да се отпуснат до 9 млн. лв.

"Благодарим на общинските съветници за обединението им. Вече подготвяме списък с необходимата техника, за да можем възможно най-скоро да подпомогнем дейността по почистване и да разширим обхвата на обслужваните райони", каза Йорданов. В доклада на кмета на София Васил Терзиев обаче подробно са изброени видовете и количеството машини, които трябва да се купят.

По думите му процесът по доставка на новите машини бил дълъг и не можело да се очакват "чудеса от днес за утре", тъй като поръчването на специализирана техника изисквало време за производство и адаптация според особеностите на всеки район.

Междувременно от екологичната фондация "Гората.бг" вчера започнаха кампания и събраха средствата и утре очакват доставка от Австрия на два боклукчийски камиона, които ще предоставят временно за безвъзмездно ползване на общината до справяне с кризата.

Шефът на "Софекострой" посочи, че към момента дружеството вече оказва съдействие в "Красно село" и "Люлин", но подчерта, че един от основните проблеми е свързан и с недостига на работна ръка, като набирането на допълнителен персонал също отнемало време. "Нашите служители работят на двусменен режим и полагат максимални усилия. Те са професионалисти, които добре познават спецификата на своята работа", каза той.

В отговор на въпрос дали дружеството ще използва подизпълнители, Йорданов уточни, че подобно решение може да се обсъди само при спазване на действащото законодателство и след съответно решение на СОС. Той допълни, че предстои заседание на временната комисия към общинския съвет, която ще разгледа в детайли дейността и нуждите на "Софекострой". "Работим в условията на готовност и търсим всички възможни варианти, за да осигурим ефективно почистване на града", увери Йорданов.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.