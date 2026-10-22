Международен архитектурен конкурс се очаква през 2027 г. Сред обсъжданите идеи са повече зеленина, пространства за спорт и отдих и запазване на свободния достъп до парка

2550 Снимка: Столична община

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Около четири години може да отнеме цялостната реконструкция на Княжеската градина в София, след като бъде избран проект и осигурено финансиране за реализацията му. Това съобщи арх. Любомир Георгиев, който представи основните приоритети в работата на ръководеното от него направление "Градско планиране и развитие" към Столичната община.

По думите му до края на януари 2027 г. трябва да бъде подготвен първоначалният вариант на заданието за международен архитектурен конкурс, който се очаква да бъде обявен през следващата година. След избора на победител общината ще трябва да осигури необходимите средства за изпълнението на проекта.

Георгиев уточни, че посоченият четиригодишен срок е прогнозен и зависи от редица фактори, включително съгласувателни процедури с различни институции. Сред тях е Министерството на културата, с чиито представители предстои среща по темата.

Архитектът определи Княжеската градина като едно от най-значимите обществени пространства в центъра на София. Според него паркът съчетава различни исторически пластове, които трябва да бъдат отчетени при разработването на бъдещата концепция независимо от противоречивите обществени оценки за идеологическото му наследство.

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Целта на Столичната община е да бъде намерено дългосрочно решение, което да превърне градината в по-достъпно, функционално и устойчиво градско пространство, съобразено с потребностите на различните поколения.

Подготовката на международния конкурс е част от инициативата "Бъдеще за Княжеската градина", в рамките на която общината организира обществени обсъждания, експертни срещи, анкети и проучвания.

Според публикувания график през октомври и ноември 2026 г. трябва да бъдат обобщени резултатите от проучванията и обществените дискусии и да бъде изработена концепция за обновяване. Между декември 2026 г. и март 2027 г. е предвидена подготовката на техническото задание и конкурсната рамка

Миглена Герасимова, част от екипа на инициативата, обясни, че предстоят писмени интервюта с представители на различни обществени групи, а резултатите от гражданските анкети ще бъдат обобщени в аналитичен обзор.

Едно от основните притеснения, изразени по време на консултациите, е възможността определени общности да бъдат изтласкани от парка след неговото обновяване. Като пример Герасимова посочи скейтърите, които използват пространството пред останките от Паметника на Съветската армия от близо 30 години.

Според нея основното послание от обратната връзка на гражданите е, че Княжеската градина трябва да остане жива, достъпна, подредена и добре осветена градска среда, в която различните дейности могат да съществуват едновременно.

Столичната община проведе две публични обсъждания за бъдещето на Княжеската градина, с цел различните гледни точки, потребности и предложения да бъдат чути и осмислени още преди изработването на конкурсното задание, така че бъдещите проектни решения да стъпват върху реалния живот на градината, а не само върху предварителни представи за него, каза тогава арх. Георгиев.

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