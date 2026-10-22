Според кмета договорът е спестил над 2 млн. евро, а от началото на годината на почистващите фирми са наложени глоби за над 527 хил. евро

648 Снимка: БТА

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Върховният административен съд окончателно е потвърдил законността на процедурата по избор на изпълнител за услугите по чистотата в Зона 3, включваща столичните райони "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев". Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в социалните мрежи. По думите му решението осигурява правна стабилност на петгодишния договор, чрез който са спестени повече от 2 млн. евро.

Терзиев посочи, че в трите района вече се извършват всички услуги по поддържане на чистотата. Сред тях са механизираното миене и метене и на места, където досега подобни дейности не са били изпълнявани. "Криза отдавна няма. Вече говорим за следващата голяма задача - качеството на всички услуги по чистотата", заяви кметът.

Като основни приоритети той посочи внедряването на съвременна техника, разширяването на механизираното почистване, по-доброто обслужване на контейнерите, дигитализацията и автоматизацията на процесите, както и по-строгия контрол.

В район "Искър" вече е започнала постепенна подмяна на старите метални контейнери с нови, по-големи и затворени съдове, част от автоматизирана система. Според Терзиев това ще ограничи разпиляването на отпадъци и ще направи обслужването по-тихо, най-вече през нощните часове. В районите "Люлин" и "Красно село", където чистотата се поддържа от общинското дружество "Софекострой", се обсъжда възможността за въвеждане на автоматизирани камиони и контейнери.

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От началото на годината на фирмите за сметопочистване са наложени глоби на обща стойност 527 196 евро, съобщи още кметът. Той подчерта, че Столичната община заплаща единствено за реално извършени дейности.

По думите на Терзиев необходимото ниво на качество все още не е достигнато навсякъде, особено в централните райони, които се обслужват по временен договор. Той очаква в следващите месеци да се отчете видимо подобрение и в Зона 1. Подготвя се и нова обществена поръчка, която ще поставя по-високи изисквания пред изпълнителите.

Кметът заяви, че след отказа от неизгодни договори Общината е спестила 220 млн. евро. Предвиждат се мерки за засилване на конкуренцията, разширяване на общинския капацитет, разсрочване на договорите във времето и по-ефективен контрол, така че да се намали зависимостта от ограничен брой изпълнители.

Терзиев отправи призив към гражданите да изхвърлят отпадъците отговорно, особено едрогабаритните и строителните. По думите му те често биват оставяни до контейнерите или на нерегламентирани места.

През август заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков съобщи, че дружеството "Чиста София" ДЗЗД ще поеме изцяло сметосъбирането, сметоизвозването и почистването в Зона 3, обхващаща районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев".

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