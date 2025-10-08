Общинското дружество "Софекострой" осигури камион, с който днес се почиства районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река", съобщиха от Общината

Специализираните екипи на четири столични района се включват в работата по почистване в "Люлин" и "Красно село", съобщиха от Столичната община.

Екипи от районите "Слатина", "Изгрев", "Лозенец", "Красна поляна" ще подпомогнат кризисната работа по почистването, осигурявайки камиони и товарачи с щипка.

В дейностите ще участват и екипи на общинските предприятия "Гробищни паркове" и "Паркове и градини".

Общинското дружество "Софекострой" осигури камион, с който днес се почиства районът на болница "Пирогов" и кв. "Крива река", добавя БТА.

От Столичната община благодарят на всички доброволци в "Красно село" и "Люлин", които помагат с товаренето и разтоварването на отпадъци до точките, на които са разположени големите контейнери.

От общината припомнят, че 12 камиона работят от днес в двата района. Две стандартни сметосъбирачки са вече включени в графика, което значително облекчава екипите, тъй като ускорява извозването. Днес и утре се очакват допълнителни пет сметосъбиращи камиона от Ботевград, Елин Пелин и Панагюрище.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване.

Вместо подкрепа от държавата, Столичната община получи предписание от Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) да извърши почистване в районите "Люлин" и "Красно село", информират от общината. То е издадено след самосезиране на инспекцията по повод медийни публикации.

"Столичната община не може да се справи сама с проблема с отпадъците. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело", каза по-рано днес кметът на София Васил Терзиев.

"Ако кметът на София се нуждае от помощ, готови сме да се отзовем" - това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов в отговор на въпрос на БТА дали екоминистерството ще вземе отношение за проблема за сметосъбирането в столицата.

Утре на заседание на Столичния общински съвет ще бъде разгледан доклад на кмета Терзиев относно предоставяне на средства за закупуване на техника и механизация за повишаване на капацитета на "Софекострой" ЕАД.

На този фон кметовете на столичните райони "Люлин" и "Красно село" Георги Тодоров и Цвета Николаева заявиха, че ситуацията е критична и кризисна и има недостиг на техника.

"В сметопочистването са мобилизирани доброволци и се очаква включването на лишени от свобода с леки присъди", коментираха Тодоров и Николаева пред NOVA.

Според Тодоров въпреки мобилизацията на допълнителни ресурси - а именно още 4 камиона за боклук с преса - предоставени от "Софекострой", която чисти основно "Красна полияна", все още има сериозен недостиг на техника, за да се извозят всички 1500 контейнери за отпадъци в района. "Ние правим всичко възможно да се справим с тази ситуация, но е необходима ежедневна намеса, за да избегнем натрупване на отпадъци", добави той.

Призивите на властите към гражданите да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци все още не срещат очаквания отговор, като излишни предмети продължават да се оставят около контейнерите. "Ще започнем извозване на тези отпадъци със специални доброволчески групи, които ще работят допълнително", уточни Тодоров.

На фона на кризата правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че лишени от свобода с леки присъди ще участват в сметосъбирането, за да помогнат за справянето с тежката ситуация. "Това е много добър вариант, за да мобилизираме допълнителен ресурс," каза кметът на "Люлин".

От своя страна кметът на "Красно село" Цвета Николаева потвърди, че тя също е поискала помощ от правосъдното министерство. "Ние също ще се възползваме от възможността да привлечем хора с леки присъди в помощ на кризата", заяви тя. И добави, че активната намеса в сметопочистването на местните доброволци и организации като "Спаси София", както и на общински съветници - вече е в ход. В "Красно село" са организирани два сборни пункта за почистване около детски ясли и градини, с цел да се осигури безопасността и здравето на най-малките.

Голямото притеснение на местните власти е свързано именно с екологичните рискове, които кризата с отпадъците може да доведе. Според кметицата, макар ситуацията да е на ръба на катастрофалните нива, продължаващото натрупване на боклук може да повлияе на здравето на гражданите, а в близост до болници и детски заведения рискът е още по-голям. Николаева добави, че събирането на отпадъците около болниците е приоритет.

"Ситуацията е динамична, но сме на терен и правим всичко възможно да минимизираме рисковете", заяви кметът на "Красно село", като подчерта, че към момента се работи с ограничен брой машини и техника. Според Николаева "Софекострой" е изпратила само един камион в района, като в момента се очаква да пристигне и втори.

Кметът на "Люлин" Георги Тодоров подчерта важността на самосъзнанието и отговорността на жителите на района, които също се включват активно в почистването.

"Не може да се реши този проблем без помощ от всички нас. Гражданите на "Люлин" активно участват в почистването, но трябва да бъдем по-дисциплинирани", заяви Тодоров. Той изрази надежда, че кризата ще бъде овладяна до края на обявения срок на извънредното положение - 19 октомври.

