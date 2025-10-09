След кризата ще ползват машините за разчистване на незаконни сметища

1960 Снимка: facebook.com/100000.GORA

Два професионални боклукчийски камиона са поръчали от екологичната фондация "Гората.бг" по повод кризата със сметосъбирането в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Парите за машините са събрани от дарения, а намерението е след края на кризата да се ползват за разчистване на незаконни сметища.

"Над 500 Човека се обединихме, събрахме към 80 000 лв. и купуваме не един, а ДВА професионални камиона за кризата в боклука в София, а и за цяла България!", обяви председателят Никола Рахнев във фейсбук страницата на фондацията. По думите му камионите ще пристигнат в София от Австрия утре и ще започнат незабавно да помагат.

"Ще извозват десетки тонове боклуци всеки ден, а така ще пазят здравето и нормалната среда за стотици хиляди българи - хора като нас - млади, възрастни хора, деца", посочва той.

Рахнев обяснява, че изборът на камионите е направен по информация от директора на столичното предприятие за третиране на отпадъци. Цената им е по 51 600 лв.

Първите 80 000 лв. от дарения са събрани само за 20 ч., затова от фондацията снощи изразиха увереност, че недостигащите около 24 000 лв. ще бъдат събрани навреме за доставката.

От "Гората.бг" няма да даряват машините на общината, а само ще ги предоставят за временно безвъзмездно ползване до приключване на кризата.

"Когато един ден кризата с боклука в София приключи - нашите камиони ще са готови да чистят незаконни сметища в цяла България и да помагат където е нужно, за да бъде по-чисто и по-добре за всички ни!", обясняват идеята си от фондацията.

Ако бъдат събрани повече от необходимите за камионите средства, те ще бъдат използвани за купуване на контейнери за смет - големи (4-7 кубически метра) и такива в вместимост 1100 литра - за каквито от общинското предприятие са казали, че има нужда в кризата.

През лятото от фондацията купиха с дарения четири пожарни коли, а най-известни са с кампаниите по засаждане на хиляди дървета.

Междувременно Даниел Йорданов, изпълнителен директор на общинското дружество "Софекострой", което беше натоварено да замести временно сметосъбиращите фирми, обяви че тепърва ще събира техника и хора, въпреки че Столичният общински съвет одобри днес за целта да бъдат отпуснати до 9 млн. лв.

