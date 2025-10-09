Правосъдното министерство в готовност да извади още затворници за справяне с проблема в София

1998 Снимка: БТА

Премиерът Росен Желязков, столичният кмет Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев и районните кметове на засегнатите от кризата с боклука райони "Люлин" и "Красна поляна" дадоха съвместно изявление след проведена среща, необявена предварително.

"Предложихме на Столична община, ако бъде поискано, държавата да се намеси с техника и с решение за преодоляване на кризата с отпадъците", заяви Желязков. Терзиев го е уверил, че има виждане по въпроса и че може да се справи със ситуацията.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси, ако Столичната община (СО) поиска от държавата конкретно решение, информира премиерът. Той адмирира готовността и желанието на Столична община да се справи с проблема. Много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен, каза Росен Желязков.

По-рано днес Столичният общински съвет прие доклад на кмета на София Васил Терзиев, с който се дава съгласие общинското дружество "Софекострой" ЕАД да използва собствени и заемни средства в размер до 9 млн. лв. с ДДС за закупуване на специализирана техника, необходима за справяне с кризата с отпадъците в столицата. Докладът беше приет единодушно, предаде БТА.

От 4 октомври в столичните райони "Люлин" и "Красно село" влезе в сила нова временна организация за сметосъбирането, след като Общината отказа да подпише договор с единствения останал участник в обществената поръчка за сметопочистване. Столичната община не може да се справи сама с проблема с отпадъците. Нуждаем се от държава, която работи, и от институции, които действат своевременно, предвидимо и смело, каза по-рано днес кметът на София Васил Терзиев.

Малко по-късно той се срещна с Желязков, Георгиев и кметовете на засегнатите райони.

"Поканих кмета Терзиев и кметовете на Люлин и Красно село да поговорим за сътрудничество от страна на държавата за справяне със ситуацията с несъбирания битов отпадък на територията на Люлин и Красно село. Срещата не беше с цел да се търсят причините и последиците от създадената ситуация. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Защото боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда. Затова нашата среща ние предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решение, което разбира се няма да е трайно, но ще е достатъчно да се преодолее моментната ситуация", заяви Желязков.

Той добави, че Васил Терзиев е споделил, че има виждане по въпроса и ги е уверил, че може да се справи със ситуацията.

"Той ще даде необходимото. Аз ще помоля и районните кметове да кажат какво мислят по въпроса. Министър Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който СО поиска от държавата конкретно решение за това. Ние адмирираме готовността и желанието на СО да се справи с проблема и много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен", каза премиерът Росен Желязков.

Снимка: БТА

"Винаги съм казвал, че за да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите, затова ние, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството, за момента се справяме с текущата ситуация. Уверих премиера, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и на всички, които се включиха, за да се справим с текущото състояние", каза от своя страна Васил Терзиев.

В рамките на следващата седмица се очаква да има нормализация, добави кметът на София. "Но това далеч не е трайно решение, ние търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка да има движение и да има яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда бихме се обърнали за помощ. Никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно. Боря се това, което постигнем като път напред, да бъде социално приемливо и икономически оправдано за гражданите. Ние имаме колективна отговорност към всички живущи да решим проблема максимално бързо. Ще успеем да се справим", подчерта Васил Терзиев.

Той добави, че в рамките на две седмици ще има детайлен план в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за справяне с кризата.

"Очаква се в средата на следващата седмица вече да има видимо подобрение", добави Терзиев.

Снимка: БТА

Сред другите обсъждани теми на срещата с правителството били оползотворяването на отпадъците, колко цветни контейнера има в града, кой ги стопанисва и извозва. "Надявам се на подкрепа на всички нива, за да дадем правилната основа за години напред и да сме сигурни, че сме направили най-доброто", заяви кметът на София.

"Ние сме в пълна готовност да окажем необходимото съдействие, в случай, че бъдем потърсени от СО за справяне с кризата. Ние ще откликнем в случай, че такава нужда бъде потвърдена. Затворници вече работят в "Красно село", можем да предоставим и на "Люлин", каза от своя страна правосъдният министър Георги Георгиев.

"Люлин не може да затъва в боклуци. Има нужда от диалог между държавата и СО, за да не се задълбочава кризата, а да се преодолее", заяви кметът на най-големия столичен район и призова темата да не се използва политически, защото става дума за живота и здравето на гражданите.

