1176 са новите случаи на коронавирус през изминалото денонощие, при направени 10 528 теста. Това са 11,2% положителни проби, показват данни в Единния информационен портал.
Извънредна обстановка
Новопостъпили в болница са 179 души. От тях 77,09 процента не са били ваксинирани. Общо хоспитализираните са 1953, от които 214 са в интензивно отделение.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 5 нови случая, Бургас - 85, Варна - 67, Велико Търново - 36, Видин - 22, Враца - 20, Габрово - 19, Добрич - 43, Кърджали - 6, Кюстендил - 9, Ловеч - 24, Монтана - 5, Пазарджик - 25, Перник - 20, Плевен - 20, Пловдив - 95, Разград - 15, Русе - 24, Силистра - 30, Сливен - 24, Смолян - 6, София-град - 383, София-област - 33, Стара Загора - 34, Търговище - 10, Хасково - 36, Шумен - 46, Ямбол - 32.
Починали са 14 души. Активните случаи в момента са 183 892. От началото на пандемията починалите са 36 512, а заразените - 1 137780.
През последното денонощие са поставени 1907 дози ваксина.