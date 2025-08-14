Президентите на САЩ и Русия първо ще проведат разговор на четири очи

12900 Колаж: Dir.bg

Срещата между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще започне в Анкоридж в 11.30 часа местно време (22.30 часа българско време) на 15 август. Това съобщи пред РИА Новости външнополитическият съветник на руския държавен глава Юрий Ушаков.

По думите му най-очакваната среща на върха в света през последните дни ще започне с разговор на четири очи между двамата лидери.

Ушаков допълни, че програмата на разговорите, които ще се проведат в американската военна база Елмендорф-Ричардсън, е напълно съгласувана и дневният ред в Аляска ще е следният:

Двамата лидери първо ще проведат лична среща, която ще бъде последвана от такава в разширен състав с участието на двете делегации

Продължителността на преговорите ще зависи от това как тръгне дискусията

В зависимост от резултатите от разговорите е планирана съвместна пресконференция

Централната тема е постигането на мир в Украйна

Външнополитическият съветник на Путин каза още, че в състава на руската делегация влизат министърът на външните работи Сергей Лавров, министърът на отбраната Андрей Белоусов, министърът на финансите Антон Силуанов, специалният представител на Кремъл за инвестиционно-икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев, както и самият Ушаков.

Той коментира, че преговорите ще имат делови характер, а след края им делегацията ще се завърне в Москва.

Юрий Ушаков обаче изтъкна символичното място, на което ще се проведе срещата между двамата световни лидери.

"До военната база, където ще се проведат преговорите, в мемориално гробище са погребани девет съветски пилоти, както и двама военнослужещи и двама цивилни, загинали през 1942-1945 г. при превоз на самолети от Съединените щати до Съветския съюз по договора за ленд-лизинг. Така че срещата ще се проведе до такова исторически важно място, напомняне за военното братство на народите на нашите страни. И това е особено символично в годината на 80-годишнината от Победата над нацистка Германия и милитаристична Япония", обясни Ушаков пред журналисти.

Снощи американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски.

Самият руски лидер коментира, че САЩ полагат искрени усилия за край на войната в Украйна. Владимир Путин свика съвещание с високопоставени руски ръководители преди утрешната си среща с американския си колега Доналд Тръмп, информира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава.

Той не изключи в бъдеще нови договорености между Русия и САЩ в областта на контрола над въоръжаването, които биха укрепили мира.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.