Възложих на дирекция "Аварийна помощ и превенция" да изготви карта на всички водоизточници - хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа. Започваме от район "Нови Искър" заедно със "Софийска вода", съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Пожари избухнаха край столичното летище и Свиленград, затвориха магистрала "Марица"
Виж още Пожари избухнаха край столичното летище и Свиленград, затвориха магистрала "Марица"

Той е посетил новата база на дирекцията в село Мрамор, където ще бъде събрана цялата техника, за да се реагира по-бързо при бедствия и кризи.

Въпреки че постройките не са използвани с години, скоро ще се превърнат в реновирана база - със зона за пълнене на чували с пясък при наводнения, обучителен център и техника за бърза реакция, уверява кметът. По неговите думи до края на годината екипите ще получат два нови аварийно-спасителни автомобила, мобилни резервоари за вода и ранцеви пожарогасители.

По-рано днес подпалил се комин на хижа "Момина скала" на Витоша вдигнал един пожарен екип на място. Сигналът за инцидента е подаден в 15:13 ч.. Хижарите са успели да потушат пламъците преди огнеборците да пристигнат, съобщиха  от Главната дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). Няма пострадали при инцидента.

Преди дни пожар горя в района на Банкя и манастира "Св. Петка". На място се отзоваха четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от формированието за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев бяха изпратени четири водоноски. Пуснат бе и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".

