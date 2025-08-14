България вече има три медицински хеликоптера, а до края на годината - още два хеликоптера, съобщи здравният министър Силви Кирилов

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов откри вертолетно летище в Кърджали. Площадката е разположена на територията на Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" и предназначена за обслужване на полети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

"С този проект лечебното заведения става част от националната система за спешна помощ по въздух. Това е ключов елемент в усилията на Министерството на здравеопазването да осигури навременна, качествена и равнопоставена медицинска помощ за всеки български гражданин, независимо от неговото местоположение", заяви министър Кирилов.

Реализацията на проекта е в размер на близо 160 000 лв., отпуснати от Министерството на здравеопазването, отчете при откриването директорът на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" проф. Тодор Черкезов.

Той акцентира върху необходимостта от съоръжението, като допълни, че почти ежедневно болницата има спешен транспорт към различни университетски клиники в Пловдив и София. Само за последните две години медицински хеликоптер е идвал три пъти, за да превозва пациент.

Пред присъстващите министър Кирилов обяви, че това е седмата такава площадка от общо 17. Три от тях се намират в гр. София - те са разположени в УМБАЛ "Св. Екатерина", МБАЛ Лозенец и МБАЛ "Св. Анна" (Окръжна болница). Останалите са в УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив, МОБАЛ "Д-р Ст. Черкезов" - Велико Търново, МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" - Монтана.

Министър Кирилов изрази надежда скоро да бъдат открити още няколко хеликоптерни площадки в страната, които са в заключителен етап.

"Позволете ми да изкажа благодарност на ръководството на лечебното заведение, в лицето на проф. д-р Тодор Черкезов за последователната работа и ангажираност. Това, на което сме свидетели днес, е резултат от съвместни ни усилия, които ще имат дългосрочен положителен ефект върху живота и здравето на хората в този край", посочи още министърът.

Той обясни, че трите ни налични хеликоптера са обезпечени кадрово, а вече се работи и по обезпечаването на тези, които ще пристигнат до края на годината. Министърът посочи, че четвъртият хеликоптер трябва да пристигне до края на септември и след това има поне два месеца по обслужване, регистрация и проверки.

Кирилов каза още, че стремежът е България да се сдобие с осем хеликоптера, а базите да са шест - в София, Пловдив, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и в Монтанско. Министърът обясни, че по този начин в едно и също време няколко хеликоптера могат да работят, а останалите да имат време за техническо обслужване.

По думите му въпросните шест бази са готови само като площадки. Предстои към тях да бъдат изградени и хангари, за които вече има обществена поръчка и очакванията са до края на следващата година и те да са готови.

На откриването бяха още заместник-областният управител Кадир Муарем, народни представители от кърджалийски избирателен район, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Атанас Митков, директори и ръководители на различни здравни и партниращи си с лечебното заведение дирекции и институции.

