Москва е попречила на Киев да организира производство на ракети за нападения срещу Русия, заявиха от руското министерство на отбраната

Ситуацията в Покровск, Донецка област, в момента е най-тежка: Руските войски са на около километър, а в града остават 1327 цивилни, съобщи по телевизията началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, предаде Укринформ.

"В момента в Покровск, където положението е най-тежко, са останали 1327 души, а врагът е на около километър. Но нашите отбранителни сили правят всичко възможно, за да задържат окупаторите, те са много силни", каза ръководителят на областта, цитиран от БТА.

Според него евакуацията от града в момента е възможна само с подкрепата на украинските военни.

"Що се отнася до евакуацията, тя е почти невъзможна без Силите за отбрана, тъй като врагът обстрелва всички пътища за достъп с безпилотни летателни апарати на оптични влакна... Тези, които искат да напуснат сега, могат да го направят само с подкрепата на Силите за отбрана", добави Филашкин.

На този фон Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на руското министерство на отбраната, предадоха, че въоръжените сили на Руската федерация, като са унищожили обекти на военно-промишления комплекс на Украйна в Днепропетровска и Сумска област, са предотвратили опита на Киев да организира производство на ракети за атаки срещу Русия.

През юли тази година ВС РФ нанесоха масирани и групови удари с високоточни оръжия, базирани във въздуха, на море и на суша, както и с ударни безпилотни летателни апарати по конструкторски бюра, заводи за производство на ракетно гориво, както и за сглобяване на ракетно оръжие на военно-промишления комплекс на Украйна.

Едновременно с това са били унищожени комплексите за противовъздушна отбрана, разположени за охрана на тези обекти. Само в Днепропетровска област бяха унищожени четири пускови установки на зенитно-ракетния комплекс "Пейтриът" и многофункционалната радиолокационна станция AN/MPQ-65, произведена в САЩ.

Силите на Киев са се опитвали да организират производството на ракети "съвместно със западните партньори", подчертава министерството, цитирано от БТА.

Центърът за обществени връзки на руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че нанесените удари по предприятия за производство на ракети с голям обсег в Украйна, създадени с помощта на една от страните от Западна Европа, са станали възможни благодарение на информация, получена от ФСС.

"Федералната служба за сигурност на РФ в сътрудничество с Министерството на отбраната на РФ в резултат на проведена съвместна специална операция нанесе огневи удар по обекти на военно-промишления комплекс на Украйна, участващи в създаването на оперативно-тактически ракетни комплекси (ОТРК)", съобщава Центърът.

Според изявлението ФСС е получила "предварителна информация за разработката и началото на производството от украинска страна на комплекса "Сапсан", включително точните координати на сградите и съоръженията на предприятията, участващи в създаването на ракетни комплекси, както и средствата за противовъздушна отбрана за тяхното прикритие, които са били поразени от огъня на руските въоръжени сили".

"Установено е, че с финансовата подкрепа и съдействието на специалисти от една от страните от Западна Европа в отбранителните предприятия в Днепропетровска и Сумска област Украйна е бил разработен и пуснат в производство ОТРК със среден обсег на действие "Сапсан", способен да нанася удари в дълбочина на територията на Руската федерация", съобщиха от ФСС.

При съвместната операция са били унищожени четири предприятия за производство на комплекси за далекобойни ракети "Сапсан" - две в Павлоград, в Днепропетровска област, и две в град Шостка, Сумска област, според същия източник.

Резултатите от нанесените удари се потвърждават от сателитни снимки, технически средства и информация от открити източници. Според ФСС щетите, причинени на Украйна с унищожаването на производството на далекобойни ракети "Сапсан" значително надвишават щетите, причинени на Русия при операция "Паяжина", при която бяха нанесени удари с дронове по местата на разполагане на руските стратегически бомбардировачи.

