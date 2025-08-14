Пациентът и баща му били изнервени от "дългото" чакане пред кабинета от около час и половина, обвинили и в расизъм екипа

Като във филм на ужасите се е развило нощното дежурство на медиците в Спешното отделение на столичната болница "Света Анна", разказа в социалната мрежа д-р Ивелина Георгиева. В полунощ на 13 август чужденец с лека рана на крака и баща му ги нападнали лекаря ненадейно след манипулацията, изнервени от "дългото" чакане пред кабинета от около час и половина. Те обвинили и в расизъм хората, които денонощно спасяват животи.

"Обслужени за 24 часа 142 спешни пациенти. Това са 1440 минути, или по 1 нов пациент на 10 минути. Приети в стационара 35 спешно болни. По 1 на 40 минути. Направени лабораторни изследвания, рентгенови снимки, скенери, консултации. 7 пострадали от ПТП, 1 побой, 1 починал пациент", започва със статистика разказа си д-р Георгиева.

Ежедневна битка за живота - обяснява младата жена, избрала най-тежката и неблагодарна медицинска работа. "Екип от 5-6 млади и чисти в душата колеги. Учили, за да ги приемат да учат медицина, учили 6 години, за да завършат, учили, за да ги зачислят за специалност, тепърва учат, за да вземат специалност и после ще учат цял живот... Междувременно се опитват да живеят. По-скоро между дежурствата. Някой пишат стихове, други свирят, ходят на купони, влюбват се, женят се. Приели са да са там, където много малко искат и могат да бъдат. Сред миризмата на кръв, на всякакви телесни течност, на болка, на смърт... Приели са да общуват с всякакви хора... Някои идващи от гетото, други от елита, млади, стари, викащи, стенещи, уплашени, превъзбудени... Всичко можеш да видиш в Спешното отделение... Животът в неговия най-автентичен вид - гол, гърчещ се от болка, крехък, първичен в усещанията...", описва колегите и работата им д-р Георгиева.

Но има моменти, в които ме обзема гняв и страх, признава тя.

"Тази вечер в полунощ на един младеж с малка рана на крака, гражданин на друга държава, се наложи да чака цели... 100 минути, за да бъдат обслужени други тежки спешни случаи. И затова той, след като кракът му беше надлежно обработен и превързан, заедно с неговият баща се нахвърлиха с викове и обиди върху лекаря, който беше обработил раната. Накрая го замериха с бутилка... Обвиниха екипа в дискриминация...", описва "пациентската благодарност" спешният медик.

Д-р Георгиева не споменава откъде са чужденците, но казва, че е била в държавата, от която идват. "Там, в Спешно отделение, ако не си наистина спешен пациент, чакаш до 48 часа (съгласно българския стандарт пациентите с код Зелен чакат 2 часа - 120 минути). Накрая ти връчват сметка, защото си си позволил да ползваш спешна помощ без основание. И си плащаш... И не викаш, не протестираш, камо ли да си помислиш да вдигнеш ръка срещу медицинско лице... Тук, при нас, всеки, без значение дали е здравноосигурен или е намерил лесен начин да ползва системата безплатно, дали е български или друг гражданин, дали е наистина спешен или не, бива обслужен... Не плаща, често не благодари, понякога крещи или иска да бие... просто защото мисли, че сме длъжни. Не, уважаеми пациенти, посещаващи Спешно отделение, не ме длъжни за всичко. Особено за малка рана на крака, която има нужда от амбулаторна превръзка... Правим го, защото ни е грижа. Уважавайте това!", апелира тя.

Д-р Георгиева пише още, че ще "стиснат зъби" и този път заради хората, които наистина има нужда от тяхната помощ. И защото разчитат полицията, която е била уведомена за снощния случаи, и другите компетентни органи да си свършат работата. "Но ако не се случи, аз лично ще настоявам да бъде публично оповестяван всеки случай на непредизвикана агресия срещу моите колеги. И ще очаквам всички медии, които с такава охота обсъждат случаите на "лекарски грешки", да покажат същия стандарт и за случаите на "пациентски грешки"...", пише още д-р Георгиева в емоционалният си пост.

