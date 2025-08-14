И Белоградчик обяви воден режим, а за Плевен проодължава, докато не завали и напълни водоемите

Безводието обхваща все повече градове в страната.

Комисията за енергийно и водно регулиране започва проверка на ВиК дружества в страната във връзка с постъпили сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната.

Фокус на проверката ще бъдат изпълнението на нивата на показателите на качеството - загуби на вода във водопроводната мрежа, зониране на водопроводната мрежа, ефективност на изграждане на водомерното стопанство, както и реализираните за целта инвестиции от ВиК дружествата, които извършват своята дейност на територията на областните градове в страната.

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работната група ще изготви доклад за резултатите от проверката, съобщават от КЕВР.

В края на юли Сметната палата започна одит в две министерства, за да установи как държавата и общините се грижат хората да имат достъп до чиста питейна вода, особено в периоди на суша.

И докато се търсят виновни редица градове обявиха воден режим от началото на този месец. Meteo Balkans сподели подробности за това къде в България има режим на водата, за да онагледят по-добре цялата ситуация.

Миналия месец регионалният министър Иван Иванов заяви, че над 10 града и 183 села са с нарушено водоподаване.

"Разпоредил съм проверки във всички тези населени места. Само тази година и в следващите 2-3 години ще бъдат инвестирани около 2 милиарда средства, които ще дойдат от държавата и от Европейския съюз, но няма инженерен способ, с който да може да се реагира в рамките на ден-два-три или няколко месеца", обясни регионалният министър.

Днес от "ВИК" АД - Ловеч съобщиха, че в списъка със засегнатите места се включва и поредното населено място в Ловешко.

Белоградчик също обяви режим. Водоснабдяването ще бъде спирано на всички абонати на територията на града от 22:00 ч. до 06:00 ч, считано от 14.08.2025 г. Това е първата мярка, която ще влезе в сила.

Представители на Общината, заедно с ВиК служители започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица", след което ще се следи за стриктното плащане на консумираната вода. На тези, които откажат да плащат сметките си, ще им бъде прекъснато водоподаването. Допълнително към мерките срещу безводието започва и процедура по търсене на възможности за увеличаване на дебита на довеждащия водопровод от с. Стакевци. Временно със заповед на кмета се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, поземлени имоти, паркове и градини, миене на улици, площади, моторни превозни средства, пране на килими и други на територията на Община Белоградчик. От общинската администрация призовават водните ресурси да бъдат рационално използвани и призовават за търпение гражданите, докато приключат настоящите дейности, след които се очаква проблемът с достъпа до питейна вода да бъде решен окончателно.

Плевен ще продължи да е на воден режим, докато не завали и напълни водоемите, стана ясно още днес. В момента около 100 000 жители по документи имат вода по 4 часа сутрин и вечер, но в действителност - по-малко.

От следващата седмица започват нови сондажи за вода, а от септември и подмяна на най-критичните участъци от водопроводната мрежа, по която се губи 70% от водата. Това са краткосрочните мерки, дългосрочната е построяването на язовир "Черни Осъм". Това стана ясно след срещата на министъра на регионалното развитие Иван Иванов с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч в София. В нея участваха и ръководствата на местните ВиК дружества, както и на държавния "Български ВиК Холдинг".

В момента около 100 000 жители по документи имат вода по 4 часа сутрин и вечер, но в действителност - по-малко. Плевен има нужда от 800 литра вода в секунда, но в момента дебитът към града е силно намалял. Това е причината градът е на тежък воден режим.

Според експертите, България разполага с достатъчно воден ресурс, но той трябва да се управлява адекватно.

