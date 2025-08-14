Американският президент каза, че има три места, които смята за подходящи за бъдеща тристранна среща с участието на руския си колега и украинския лидер Володимир Зеленски

0 Снимка: Alexander Zemlianichenko/ АР/БТА

Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.

Американският президент каза в интервю за радио "Фокс нюз", че има три места, които смята за подходящи за бъдеща тристранна среща с участието на президента Путин и украинския лидер Володимир Зеленски.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Тръмп се надява да договори с руския си колега временно спиране на военните действия в Украйна, но добави, че намирането на цялостно решение на конфликта ще отнеме повече време.

"Мисля, че всички сме съгласни, че за да се постигне мир, ще трябва да има някакъв разговор относно гаранции за сигурност. Ще трябва да се проведе някакъв разговор за... териториални спорове и претенции и (по въпроса) за какво се борят", каза Рубио пред журналисти в сградата на Държавния департамент на САЩ.

"Всички тези неща ще бъдат част от нещо цялостно. Но мисля, че надеждата на президента е да постигне някакво спиране на сраженията, за да може тези разговори да се осъществят", поясни Рубио.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.