Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия на Путин

Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.

Американският президент каза в интервю за радио "Фокс нюз", че има три места, които смята за подходящи за бъдеща тристранна среща с участието на президента Путин и украинския лидер Володимир Зеленски.

Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че президентът Тръмп се надява да договори с руския си колега временно спиране на военните действия в Украйна, но добави, че намирането на цялостно решение на конфликта ще отнеме повече време.

Путин се надява да се споразумеят с Тръмп за световен мир и контрол над ядрените оръжия
Виж още Путин се надява да се споразумеят с Тръмп за световен мир и контрол над ядрените оръжия

"Мисля, че всички сме съгласни, че за да се постигне мир, ще трябва да има някакъв разговор относно гаранции за сигурност. Ще трябва да се проведе някакъв разговор за... териториални спорове и претенции и (по въпроса) за какво се борят", каза Рубио пред журналисти в сградата на Държавния департамент на САЩ.

"Всички тези неща ще бъдат част от нещо цялостно. Но мисля, че надеждата на президента е да постигне някакво спиране на сраженията, за да може тези разговори да се осъществят", поясни Рубио.

