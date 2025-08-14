18-годишен младеж с АТВ изгуби контрол върху превозното средство и удари три деца и трима възрастни в Слънчев бряг, потвърдиха за Dir.bg от бургаската полиция. Двама от възрастните и всички деца са транспортирани в УМБАЛ-Бургас.

Войната по пътищата

Тежкият инцидент е станал малко преди 14 ч. днес на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в курорта. Младият несебърлия наел четириколесно возило (по първоначални данни - АТВ) и потеглил по алеята. По думите му в един момент установил липсата на спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност.

В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, той се отклонил вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. "На едното дете му правиха сърдечен масаж. Дано да е живо!", пише очевидецът Ивайло Коняров в групата "Шофьори Несебър". 

След сблъсъка младежът удря и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Местната полиция съобщи, че в УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. От пресцентъра на Университетската болница казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява. 4-годишно дете е в кома с опасност за живота, съобщи малко по-късно "Флагман".

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. 18-годишният младеж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Задържаха шофьора беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг
По информация на Нова тв и Флагман жената е в тежко състояние, а хотелският служител - със счупен таз.
  

По информация на Нова тв и Флагман жената е в тежко състояние, а хотелският служител - със счупен таз.

Според бургаския сайт возилото на младежа е атракционна електрическа кола Хамър.  

В момента в района гъмжи от полиция. Изземват се записите от видеокамерите в участъка, за да се установят точните причини за ужасяващия инцидент.

