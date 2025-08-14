Те са настанени в болница, жената е в тежко състояние, хотелиерът - със счупен таз

6256 Снимка: БТА

18-годишен младеж с АТВ изгуби контрол върху превозното средство и удари три деца и трима възрастни в Слънчев бряг, потвърдиха за Dir.bg от бургаската полиция. Двама от възрастните и всички деца са транспортирани в УМБАЛ-Бургас.

Тежкият инцидент е станал малко преди 14 ч. днес на алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в курорта. Младият несебърлия наел четириколесно возило (по първоначални данни - АТВ) и потеглил по алеята. По думите му в един момент установил липсата на спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност.

В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, той се отклонил вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишни съпрузи от Пловдив, заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. "На едното дете му правиха сърдечен масаж. Дано да е живо!", пише очевидецът Ивайло Коняров в групата "Шофьори Несебър".

След сблъсъка младежът удря и 49-годишен служител от хотел "Мелия", като спира във фасадата на зданието.

Местната полиция съобщи, че в УМБАЛ Бургас са откарани пловдивчанката с трите деца и служителя на хотела. От пресцентъра на Университетската болница казаха за БТА, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена. Състоянието на останалите пациенти се уточнява. 4-годишно дете е в кома с опасност за живота, съобщи малко по-късно "Флагман".

Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. 18-годишният младеж е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

По информация на Нова тв и Флагман жената е в тежко състояние, а хотелският служител - със счупен таз.

Според бургаския сайт возилото на младежа е атракционна електрическа кола Хамър.

В момента в района гъмжи от полиция. Изземват се записите от видеокамерите в участъка, за да се установят точните причини за ужасяващия инцидент.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.