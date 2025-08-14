Нанесени са щети на още три паркирани пред кооперацията коли

6822 Снимка: Facebook/"Забелязано в Козлодуй"

Лек автомобил "Ауди", собственост на началника на полицията в Козлодуй, е бил подпален в крайдунавския град тази нощ.

Сигналът за пламъците е подаден в 3:40 ч. в Районното управление, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Колата е била паркирана пред жилищен блок. Тя е напълно унищожена.

Нанесени са щети на още три паркирани пред кооперацията коли. При пожара няма пострадали хора, съобщиха местните сайтове "Булнюз" и "Зов Нюз".

Снимка: Facebook/"Забелязано в Козлодуй"

На 6 април при умишлен палеж изгоряха 9 коли, паркирани пред два блока в крайдунавския град. Тогава стана ясно, че огънят е тръгнал от джип "Ренегат", след което се прехвърлил върху другите автомобили. Джипът бе собственост на жената, с която началникът на полицията живее на семейни начала.

Разследващите не изключват връзка между двата пожара.

Благомир Благоев бе назначен за началник на РПУ-Козлодуй в края на октомври 2020 г. Завършил е завършил висше образование в Академия на Министерство на вътрешните работи (МВР), по специалността "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред".

През 2004 г. е назначен за служител в МВР на длъжност полицай в група "Охрана на обществения ред" от сектор "Охранителна полиция" към РУ - Враца. След това последователно заема длъжностите - полицай, младши автоконтрольор, разузнавач, началник на група "Противодействие на тежки престъпления", a в края на 2019 г. временно заема длъжността началник на сектор "Криминална полиция" към РУ - Враца.

