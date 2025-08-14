Руският президент Владимир Путин заяви, че администрацията на САЩ полага искрени усилия за разрешаване на конфликта в Украйна, и изрази надежда, че Москва и Вашингтон могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Русия на Путин

Преди утрешната среща между Путин и Тръмп в Аляска, днес руският президент разговаря в Кремъл с високопоставени военни и граждански представители, и сподели, че е информирал присъстващите за хода на преговорите със САЩ относно Украйна, както и за двустранните разговори с Киев.

"Бих искал да ви запозная с това на какъв етап се намираме в контактите с настоящата американска администрация, която, според мен, полага доста активни и добросъвестни усилия за прекратяване на военните действия, намиране на изход от кризата и постигане на споразумения, които биха били в интерес на всички страни, замесени в конфликта", заяви Путин.

Кремъл обяви часа на срещата между Путин и Тръмп и дневния й ред
Той допълни, че разговорите със САЩ са насочени към създаване на дългосрочни условия за мир между двете страни, в Европа и по света като цяло, като това би било възможно, ако се постигнат договорености по въпросите на стратегическите оръжия в следващите етапи от диалога.

По-рано днес външнополитическият съветник на руския държавен глава Юрий Ушаков съобщи, че срещата между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп ще започне в Анкоридж в 11.30 часа местно време (22.30 часа българско време) на 15 август. Той допълни, че програмата на разговорите, които ще се проведат в американската военна база Елмендорф-Ричардсън, е напълно съгласувана и дневният ред в Аляска ще е следният:

  • Двамата лидери първо ще проведат лична среща, която ще бъде последвана от такава в разширен състав с участието на двете делегации
  • Продължителността на преговорите ще зависи от това как тръгне дискусията
  • В зависимост от резултатите от разговорите е планирана съвместна пресконференция
  • Централната тема е постигането на мир в Украйна
