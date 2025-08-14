Алтернативен маршрут за пътуване между София и Перник е АМ "Струма"

92 Снимка: АПИ

От понеделник - 18 август, започва ремонт на близо 5 км от първокласния път I-1 в отсечката между жп гара "Владая" и пътен възел "Даскалово", съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Дейностите ще се извършват поетапно, като първо ще се работи в участъка от жп гара Владая до кръстовището за селата Рударци и Драгичево. За изпълнението на ремонтните работи ще бъде ограничено движението в платното за Перник, като трафикът ще преминава двупосочно в платното за София.

След завършване на ремонта на първия участък работата ще продължи в отсечката от кръстовището за с. Драгичево и с. Рударци до пътен възел "Даскалово". Строително-монтажните дейности в този участък позволяват работата да се извършва само през нощта, за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Прогнозният срок за завършване на ремонта на цялото трасе е до 5 септември.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно като следват стриктно поставената сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, които ежедневно пътуват между София и Перник, да ползват автомагистрала "Струма" като алтернативен маршрут на първокласния път през Владая.

Ремонтът на отсечката между жп гара "Владая" и пътен възел "Даскалово" включва полагане на нова асфалтобетонова настилка, подсилена с геомрежа по цялата ширина на платното. Ще бъде подобрено отводняването и ще бъдат възстановени водостоците. Пътят ще е с нови бетонови бордюри, ограничителни системи /мантинели/ и пътни знаци.

Ремонтите дейности са възложени на ДЗЗД "ПЪТИЩА ПЕРНИК 2023", с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища на територията на област Перник.

