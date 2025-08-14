25-годишният мъж е задържан, а алкохолната му проба е показала 1,76 промила

8400 Снимка: Булфото

Пиян украински гражданин мина през крака на полицай в Банско, а след това контузи втори униформен, като оказа яростна съпротива при арест, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал малко след полунощ на улица "Глазне" в курортния град.

Двамата униформени, които са от Добринище, но давали дежурство в Банско, подали сигнал за проверка на шофьор на лек автомобил "Нисан".

Вместо да спре, водачът подава газ, блъска единия служител на реда, минава през крака му и продължава движението си. След кратко преследване чужденецът е спрян, но при опит да бъде задържан оказва яростна съпротива, при която е пострадал и вторият полицай.

Служителите на МВР са прегледани в Спешния център, след което са освободни за домашно лечение. При задържането на украинеца има нанесени и материални щети.

Пробата за алкохол на 25-годишния шофьор е положителна - 1,76 промила.

За случая е уведомена прокуратурата.

През юни 2022 г. 28-годишен украинец, във видимо нетрезво състояние, вдигна на крак полицията в Банско, след като заплаши, че ще взриви хотела, в който е настанен.

