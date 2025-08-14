35-годишна жена и 4-годишното й дете са в кома, след като младеж с АТВ помете шестима в Слънчев бряг, съобщи БНТ.

Тийнейджър с АТВ помете семейство с 3 деца и хотелски служител на тротоар в Слънчев бряг
Тийнейджър с АТВ помете семейство с 3 деца и хотелски служител на тротоар в Слънчев бряг

Трагедията се разигра по обед, след като 18-годешен несебърлия нае атракционното возило, чиито спирачки по думите му отказали малко след като потеглил. В опит да избегне сблъсък с кола, той се качил на тротоара, където първо помел семейство от Пловдив, което водело със себе си три деца, а после ударил и служител на близък хотел, след което забил АТВ-то в сградата.

Пловдивчанката и малкото й дете са в реанимация с опасност за живота. В УМБАЛ Бургас са още трима пострадали. Само бащата се е отървал с леки наранявания. Двете племеннички на семейството също са извън опасност. 

Пострадал със счупен таз е и служител на хотела, в който се е забило превозното средство. 

"Навлиза на тротоара и помита нашият служител. Ние като пристигнахме на мястото на произшествието той лежеше на земята. Това, което знаем до момента е, че е със счупен таз. Очакваме да излязат изследванията", заяви хотелиерът Стефан Смирнов.

"Имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на местопроизшествието, малко дете на видима възраст 5,6-годишно и то в безсъзнание, още едно малко дете имаше проснато. Гледката беше потресаваща", коментира очевидецът Ивайло Димитров.

Автотехническа експертиза трябва да покаже дали превозното средство е било изправно.

18-годишният шофьор е задържан. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.  

