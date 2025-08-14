В сила в следващите два дни остават предупрежденията за силен вятър над морето и вълнение до 4 бала в област Бургас, алармират от НИМХ

8757 Снимка: "Булфото"

Мелтемът (вятърът, виновен за мъртвото вълнение в Черно море - бел. ред.) взе още една жертва - 54-годишен мъж от София загина в опит да спаси от удавяне непозната млада жена край Ахтопол.

Трагедията се е разиграла в следобедните часове днес, когато бурното море до скалите на южния плаж е погълнало момиче, влязло неразумно въпреки червения флаг и виещия вятър. Секунди след това, без да се замисли, към нея се втурва мъж, решен да я извади от стихията, пише бургаският сайт "Флагман".

Свидетели на трагедията разказват, че вълните са били високи и безпощадни. Момичето е било изтеглено с джет на брега - в последния момент. Но спасителят е потънал в морето и не изплувал. След няколкочасово издирване, тялото му е било изхвърлено от водата, недалеч от мястото на инцидента.

Мелтемът е жесток враг, морето - коварно и смъртоносно, коментират местни.

"Много пъти сме предупреждавали. Вълните са къси, чупещи се, връщат те обратно. Дори и добър плувец не може да излезе от тях. Това не е игра! Това е битка с природата. И често я губим", казва местен рибар, станал неволен свидетел на драмата.

Силният североизточен вятър и мъртвото течение превръщат вълните в капан за невнимателните. Само през последните дни по Южното Черноморие има няколко фатални инцидента с удавени туристи.

Какви опасности крие морето в разгара на сезона и какво съветват спасителите?

"Опасни са условията. Предимно червени са флаговете. Бих препоръчал хората да преценят силите си, защото морето не е до колене. И тези вълни може да докарат нежелателни моменти. Особено за децата - да бъдат на безопасно място", посъветва старшият спасител Васил Алексиев. Той каза още пред БНТ изобщо да не се влиза в морето, но ако се влиза - да бъде до кръста. При екстремна ситуация в морето от изключителна важност е да се запази самообладание.

Жълт код за силен вятър е обявен в области Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали в петък - 15 август. Поривите ще достигнат до 80 километра в час. В сила остават и предупрежденията за силен вятър над морето и вълнение до 4 бала в област Бургас, алармират и от НИМХ.

Поради метеорологични условия, включващи силен вятър и високо вълнение, рожденият ден на остров Света Анастасия на 15 и 16 август се отменя, съобщиха от Община Бургас. Няма да бъдат осъществявани курсове с корабите "Бургус" и "Анастасия" и обявената празнична програма няма да се състои.

