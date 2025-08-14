Предполага се, че на един от тези самолети трябва да е руският президент Владимир Путин

Срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин за Украйна ще се проведе в Аляска.

Това ще бъде първото стъпване на Путин на западна почва след инвазията на Русия в Украйна през 2022 г. и първото му стъпване на американска територия от 10 години насам.

Изборът на мястото крие особена символика - най-големият американски щат Аляска е някогашна руска колония, купена от Вашингтон през 1876 година и географски се намира по-близо до Русия, отколкото до Съединените щати.

В четвъртък само за един час четири руски самолета излетяха към мястото на ключовата среща.

Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия", полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в Аляска. Полетът на руската делегация бе последван от още две машини, които излетяха от Москва в интервал от един час.

Полет RSD-171 излетя 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към САЩ. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Около 20 часа българско време излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.

Предполага се, че на един от тези самолети трябва да е руският президент Владимир Путин, предаде ТАСС.

В същото време руските медии, позовавайки се на източници, съобщават, че руската делегация, която ще вземе участие в срещата между Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкъридж в петък, ще включва специалния представител на Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.

Срещата на Путин с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, ще започне в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско) във военната база Елмендорф-Ричардсън близо до столицата на Аляска - Анкъридж, в петък. Най-голямата военна база в Аляска, която обединява базата Елмендорф на военновъздушните сили и Форт Ричардсън на американската армия играе ключова роля по времето на Студената война и до момента остава северната крепост на Съединените щати на границата с Русия.

А тази граница е наистина близо - малкият Диомидов остров, част от щата Аляска, е на под 4 км от големия Диомидов остров, част от Русия, в Беринговия пролив. Тръмп е идвал тук няколко пъти, но Путин ще бъде първият руски президент, посещавал Анкъридж.

Послания от Тръмп и Путин преди срещата

Продължителността на срещата на двамата лидери ще зависи от хода на дискусиите, съобщава Би Би Си.

Американският президент възнамерява да се съсредоточи върху въпроса за прекратяване на войната в Украйна на срещата, други теми не са приоритет.

Тръмп изрази днес оптимизъм, че между руския лидер Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски е възможно да има мирни преговори, предаде Ройтерс.

"Утре ще имам среща с президента Путин. Смятам, че това ще бъде една добра среща", каза Тръмп пред журналисти и добави: "По-важна обаче ще е втората среща, която планираме". "Ще имаме среща между президента Путин, президента Зеленски, мен и може би някои европейски лидери. Може и да няма. Ще видим", допълни американския президент.

"Ще ви кажа това утре. Всичко, което искам, е да подготвя масата на преговори за следваща среща, която трябва да се състои скоро. Бих желал да видя това наистина да се случи, може би в Аляска", каза още Тръмп.

Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.

Лидерите на 26 страни-членки на Европейския съюз одобриха съвместно изявление в подкрепа на Украйна в навечерието на срещата между Тръмп и Путин в Аляска. Единствено унгарският премиер Виктор Орбан не е подписал документа.

Всяко мирно споразумение около Украйна ще трябва да включва споразумение за територия, като Русия в момента окупира почти една пета от територията на Украйна, отбелязва Си Ен Ен. Миналия петък Тръмп предположи, че споразумението за прекратяване на огъня може да включва "някаква размяна на територии", но все още не е ясно в какви области става дума, а Украйна категорично отхвърли отстъпването на части от земята си. Русия също отхвърли идеята.

