"Всички сме наясно, че трябва да се изпълняват задълженията", каза шефката на КЗК по време на изслушването на трите номинирани

151 Снимки в колаж: БТА/скрийншот YouTube, сайт на омбудсмана

Две от трите кандидатки за зам.-омбудсман заявиха по време на изслушването в институцията, че не биха приели да станат служебен премиер. Третата не даде категоричен отговор, но намекна, че ще иска да спази Конституцията. Трите дами наблегнаха върху правата на децата, на хората с увреждания и на възрастните.

След избора й за омбудсман пък самата Велислава Делчева декларира, че ще откаже, ако хипотетично се стигне до нея. Освен омбудсмана в конституционния списък за потенциален министър-председател при служебен кабинет влиза и нейният заместник.

Номинирани за поста са Деница Димитрова, предложена от Националната мрежа за децата, Марина Кисьова де Хеус - номинация на Фондация "Екатерина Каравелова", и Мария Филипова - предложена от Българска национална асоциация "Активни потребители" и настоящ председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Третата по ред, шефката на КЗК, намекна, че няма да откаже, ако президентът я покани за служебен премиер, по силата на "домовата книга" след промените в Конституцията.

Попитана дали би приела поста, Филипова отговори, че ако се стигне до такова положение, такъв въпрос може да ѝ зададе президентът и съответно тя би отговорила на него.

Иначе изслушването се проведе публично и по азбучен ред, като беше излъчено в реално време в "Ютуб" и на сайта на институцията на омбудсмана.

При представянето им омбудсманът Велислава Делчева посочи, че има три много силни кандидатури и изборът на журито няма да е лесен.

По думите й резултатът от оценяването, което ще направи специалната комисия, ще бъде публикуван утре. В понеделник омбудсманът има намерение да изпрати на Народното събрание предложението за кандидата с най-висока оценка.

"Моите силни страни са интеграцията на хората с увреждания, правата на децата. Ще се застъпя за по-добри помощни средства за хората с увреждания, особено за тези, които използват протези", каза кандидатът за заместник-омбудсман Деница Димитрова, предаде БТА.

Тя бе категорична, че не би приела да бъде номинирана за служебен премиер, защото е убедена, че за да работят добре, омбудсманът и заместник-омбудсманът трябва да бъдат политически неангажирани.

"В България липсват услуги за възрастните хора, бих се застъпила те да бъдат разширени, да има повече на брой лицензирани домове", посочи още Деница Димитрова.

Бих подкрепила инициативата на омбудсмана за проверка в интернатите, в местата, където пребивават деца в конфликт със закона, коментира също Димитрова Тя смята, че тези места трябва да бъдат закрити и да се прилагат по-съвременни мерки за работа с тези младежи.

"Мотивацията ми да бъда днес тук е вярата, че имам мисията да служа на най-уязвимите хора в обществото", обяви Марина Кисьова де Хеус.

"Моята доказана сила е в мобилизацията на хора и ресурс", изтъкна тя.

Кисьова де Хеус каза, че не би приела да е служебен премиер в ситуация на "стандартно политиканстване".

"Ако България се намира в ситуация на извънредно положение, на катаклизъм, наблизо до нашата граница има военни действия, ако е застрашен животът на много българи, аз бих поела тази отговорност, както вярвам трябва да го направи всеки човек на публична длъжност", все пак направи изключение тя.

Според нея позицията на заместник-омбудсман се основава на три принципа - прозрачност, достъпност и модернизация. Децентрализацията и подкрепата за гражданите извън София също е приоритет за кандидата за заместник-омбудсман. По думите й има нужда от модернизация за каналите за комуникация на институцията, например по-засилено присъствие в социалните мрежи.

"Чрез институцията на омбудсмана ще отстраним всички неточности, които към момента нарушават правата на хората", заяви третата по азбучен ред кандидатка Мария Филипова.

Тя обяви, че ще работи за създаване на национална телефонна линия към изпълнителната власт, на която при нарушение на правата им гражданите да могат да се обаждат. Според нея най-голяма е концентрацията на проблеми в сферата на потребителските права.

Шефката на КЗК смята, че е необходимо да има специализирано правосъдие и подкрепа за деца в риск, за деца в конфликт със закона. Необходимо е и по-качествено образование, здравеопазване. Във връзка с правата на възрастните хора тя смята, че темата тепърва трябва да бъде застъпена и пред европейските институции, и тук.

