Веществото дори и в малки дози може да доведе до смърт, предупреди главен инспектор Александър Нецов

374 Снимка: Областна дирекция на МВР - Добрич

Месечно броят на задържаните в София за притежание и разпространение на наркотици варира между 200 и 400 души, като голяма част от тях са потребители. Това обяви в ефира на bTV главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция" в Първо районно управление на СДВР.

Сред разпространителите се наблюдава тревожна тенденция - все повече непълнолетни се въвличат в престъпната дейност, привлечени от обещания за бързи печалби и скъп начин на живот.

Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации", които избягват директен контакт между дилъра и крайния клиент. Въпреки това, полицията успява да достига до продавачите чрез оперативна работа и наблюдение.

Особена тревога буди навлизането на фентанила на пазара. Според шефа на "Криминална полиция" в Първо РУ в София веществото е между 50 и 100 пъти по-силно от морфина и хероина, а дори минимални дози могат да доведат до смърт, особено при хора без наркотична зависимост.

Фентанилът най-често се разпространява в квартали с компактни общности, като често се смесва с други вещества за по-голяма печалба.

"Веществото е изключително опасно и в изключително малки дози - в милиграми, може да доведе до смъртни случаи, особено при лица, които не са наркозависими, на които им се случи да го употребяват за първи път", предупреди Нецов.

Полицията е засякла случаи, при които уж "чист" кокаин съдържа примеси от фентанил - с цел потребителят бързо да развие зависимост.

Главният инспектор отправи апел към родителите да разговарят с децата си за рисковете от наркотиците и да проявяват внимание към местата и събитията, които посещават.

По отношение на дилърите Нецов посочи, че има високо "текучество" - задържаните бързо биват заменяни от нови лица, докато арестът и престоят в следствения арест често променят нагласите им към незаконната дейност.

