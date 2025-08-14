Месечно броят на задържаните в София за притежание и разпространение на наркотици варира между 200 и 400 души, като голяма част от тях са потребители. Това обяви в ефира на bTV главен инспектор Александър Нецов, началник на "Криминална полиция" в Първо районно управление на СДВР.

Сред разпространителите се наблюдава тревожна тенденция - все повече непълнолетни се въвличат в престъпната дейност, привлечени от обещания за бързи печалби и скъп начин на живот.

Наркопазарът в София по квартали: В "Студентски град" търсят марихуана и амфетамин, в центъра - кокаин
Виж още Наркопазарът в София по квартали: В "Студентски град" търсят марихуана и амфетамин, в центъра - кокаин

Новите схеми за пласиране на дрога често включват т.нар. "дроп локации", които избягват директен контакт между дилъра и крайния клиент. Въпреки това, полицията успява да достига до продавачите чрез оперативна работа и наблюдение.

Особена тревога буди навлизането на фентанила на пазара. Според шефа на "Криминална полиция" в Първо РУ в София веществото е между 50 и 100 пъти по-силно от морфина и хероина, а дори минимални дози могат да доведат до смърт, особено при хора без наркотична зависимост.

Фентанилът най-често се разпространява в квартали с компактни общности, като често се смесва с други вещества за по-голяма печалба.

Юлия Георгиева: Грам фентанил е със силата на около 100 г хероин, зачести предозирането
Виж още Юлия Георгиева: Грам фентанил е със силата на около 100 г хероин, зачести предозирането

"Веществото е изключително опасно и в изключително малки дози - в милиграми, може да доведе до смъртни случаи, особено при лица, които не са наркозависими, на които им се случи да го употребяват за първи път", предупреди Нецов.

Полицията е засякла случаи, при които уж "чист" кокаин съдържа примеси от фентанил - с цел потребителят бързо да развие зависимост.

Главният инспектор отправи апел към родителите да разговарят с децата си за рисковете от наркотиците и да проявяват внимание към местата и събитията, които посещават.

По отношение на дилърите Нецов посочи, че има високо "текучество" - задържаните бързо биват заменяни от нови лица, докато арестът и престоят в следствения арест често променят нагласите им към незаконната дейност.

ИЗБРАНО
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков Лайф
Бесте Сабри се сгоди за бившия зет на Христо Стоичков
34487
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо Корнер
Световната №1 се отказа от милион долара, за да остане лоялна на Гришо
20756
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута Бизнес
Защо първият бюджет на България е във франкове и как левът е избран за национална валута
4314
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини IT
Германия с огромна поръчка на ПВО бойни машини
4613
Злато от Калиакра: Археолози откриха монети на константинополски императори Impressio
Злато от Калиакра: Археолози откриха монети на константинополски императори
4577
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/видео) Trip
Затварят легендарната гара "Сиркеджи“ – последната спирка на Ориент експрес в Истанбул (снимки/виде...
4270
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски Вкусотии
Само за 10 минути: Доматена салата по ориенталски
2665
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще се радват на късмета си преди края на август?
1512