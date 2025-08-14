Да не се изисква диплома за завършено образование на хартиен носител при сключване на нов трудов договор предвиждат промени в Наредбата за документите, публикувани в Портала за обществени консултации.

Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на завършено основно образование след 1 юни 2009 г., средно образование след 1 януари 2007 г., висше образование след 1 януари 2012 г., професионално обучение след 1 януари 2022 г., както и за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.

Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.

Предложеното изменение не налага разходването на допълнителни финансови средства от държавния бюджет. С него не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.

От 1 юни трудовите книжки вече са електронни. Това стана с промени в Кодекса на труда (КТ), приети от парламента през 2023 г. От социалното министерство отбелязаха, че промените обхващат всички работници и служители по трудово правоотношение и всички държавни служители.

