169 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие у нас. Направени са 3 349 теста, показват данните на Единния информационен портал.
Извънредна обстановка
Един болен е починал, а излекуваните са 184-ма.
В болници за лечение остават 360 пациенти. От тях 36 са в интензивни отделения.
През последните 24 часа са били поставени 287 дози ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 4; Бургас - 11; Варна - 6; Велико Търново - 8; Видин - 5; Враца - 2; Габрово - 0; Добрич - 2; Кърджали - 1; Кюстендил - 3; Ловеч - 5; Монтана - 1; Пазарджик - 3; Перник - 3; Плевен - 0; Пловдив - 15; Разград - 1; Русе - 11; Силистра - 9; Сливен - 6; Смолян - 2; София област - 7; София град - 48; Стара Загора - 3; Търговище - 1; Хасково - 4; Шумен - 0; Ямбол - 8 души.