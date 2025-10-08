"Това е резултат от деструктивните дейности предимно на европейците", заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков

Високопоставен руски дипломат заяви, че импулсът за намиране на мирно споразумение за прекратяване на бойните действия в Украйна, който се появи след срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп през август, се е оказал до голяма степен изчерпан, предава "Ройтерс".

Тръмп и Путин се срещнаха във военновъздушна база от епохата на Студената война в Анкоридж, Аляска, на 15 август в опит да сложат край на военния конфликт в Украйна.

Тръмп, който по-рано заяви, че Киев трябва да отстъпи територия, за да постигне мир с Москва, многократно е заявявал, че е разочарован от Путин, че не е прекратил войната, и е представил Русия като "хартиен тигър".

Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, който отговаря за отношенията със САЩ и контрола над въоръженията, обвини европейските сили, подкрепящи Украйна, че успешно са торпилирали мирните усилия.

"За съжаление, трябва да признаем, че мощният импулс от Анкоридж в полза на споразуменията е до голяма степен изчерпан от усилията на противниците и поддръжниците на войната", цитираха Рябков руските информационни агенции.

"Това е резултат от деструктивните дейности предимно на европейците", добави той.

Западноевропейските лидери и Украйна определят войната като империалистическо завземане на територии и многократно са обещавали да победят руските сили. Путин обвинява Запада, че е пренебрегнал опасенията на Москва за сигурността след разпадането на Съветския съюз през 1991 г. относно разширяването на военния съюз НАТО.

Рябков също така заяви, че евентуалната поява на американски ракети "Томахок" в Украйна би означавала "качествена" промяна в ситуацията, цитира го Интерфакс.

Москва призовава Вашингтон да подходи трезво и твърдо към въпроса със съответната доставка за Киев, отбеляза Рябков пред представители на медиите.

"Хипотетичното използване на подобни ракетни системи е възможно единствено с прякото участие на американската администрация. Надявам се, че взимайки предвид дълбочината и тежестта на последствията от каквото и да е решение в тази ситуация, ще се осъзнае добре кой подтиква Вашингтон към такова решение", обърна внимание Рябков, цитиран от ТАСС и БТА.

Тръмп заяви тази седмица, че би желал да знае какво Украйна смята да прави с ракетите "Томахок", преди да се съгласи да ги достави на Киев, защото не би искал да предизвиква ескалация във войната в тази страна, посочва Ройтерс.

Руският заместник-министър отбеляза, че не се водят разговори със САЩ за удължаване на новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия - "Нов СТАРТ". Според него двата въпроса - доставката на ракети "Томахок" за Украйна и евентуалният нов срок на договора - са "две различни неща", отбеляза ТАСС.

