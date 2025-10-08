Бившият депутат в три парламента от "Демократична България" Димитър Найденов оцеля по чудо след тежка катастрофа на магистрала "Тракия". 

Войната по пътищата

Инцидентът е станал на 265-ия км от аутобана в посока София около 15 часа, който е стеснен заради ремонтни дейности. От Агенция "Пътна инфраструктура" стартираха реконструкция в 11-километровата отсечка между 262-и и 273-и км в Област Сливен в края на септември.

За изпълнението им е ограничено движението в платното за Бургас, а превозните средства преминават двупосочно в платното за София - има по една лента в посока Бургас и една към столицата.

По първоначална информация лекият автомобил "БМВ", управяван от Найденов, е застигнат и ударен отзад от тежкотоварен камион. Ударът е толкова силен, че задната част на колата е напълно смазана. БМВ-то е изхвърчало от платното и е спряло в крайпътната нива. 

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Самият Найденов е оцелял по чудо без тежки наранявания. 

Снимка: Flagman

"Нека запазим спокойствие и да не всяваме излишно напрежение след претърпения днес инцидент на АМ "Тракия". Не съм в тежко състояние. Правят ми се изследвания в Спешното отделение на МБАЛ-Ямбол. Току-що ме местят в хирургия, но не се налага каквато и да е оперативна намеса. Единственото, което се констатира дотук след повече от час изследвания, е че имам сътресение на мозъка. Не съм изпадал в безсъзнание, нямам наранявания", обясни пред бургаския сайт "Флагман" бившият депутат, който е родом от морския град.

Причините за катастрофата се изясняват. 

Снимка: Facebook/Димитър Найденов

Роденият през 1970 г. Димитър Найденов беше депутат в 45-о, 46-о и 48-о Народно събрание от листата на "Демократична България", той беше и общински съветник в Бургас в периода 2019-2021 г. На последните парламентарни избори Найденов, който е юрист по образование, не успя да влезе в Народното събрание.

