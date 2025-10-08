Затворници ще се включат в събирането на боклука в София, обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти, след като взе участие в конференция за отпадъците.

Столична община

Кметът на район "Красно село" Цвета Николова ("Спаси София") е потърсила съдействие, искане от район "Люлин" засега няма, съобщи Георгиев, който е от ГЕРБ. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров напусна "Продължаваме промяната" през юни и свидетелства срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов за нагласяване на обществени поръчки.

"Лишени от свобода ще помагат с почистването. И през годините се е прилагало за почистването на речните корита. Не говорим за рецидивисти, а за хора с леки присъди, които живеят в общежития от отворен тип. Тоест, вечер спят там, а през деня работят в различни фирми в София", обясни правосъдният министър.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Министърът заяви, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата. "Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука", каза министърът.

Георгиев, който беше председател на Столичния общински съвет в предходния мандат, коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София. Той заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна: "По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април".

По думите му Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно.

Борисов предложи на Терзиев подкрепа за извънреден закон за решаване на кризата с боклука
Виж още Борисов предложи на Терзиев подкрепа за извънреден закон за решаване на кризата с боклука

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на столичния кмет Васил да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука: "Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема. И ще има 66 депутати "за".

Георгиев отказа да коментира политически аспекти около темата и препоръча сигналите за евентуални нарушения да се подават към компетентните органи. "Всяко твърдение за рекет, изнудване или престъпление трябва да се разследва и да се наказва с цялата строгост на закона", заяви министърът.

Ивайло Мирчев: Боби Белингата стои зад палежите на боклукчийски камиони в София
Виж още Ивайло Мирчев: Боби Белингата стои зад палежите на боклукчийски камиони в София

Той допълни, че предстои въвеждането на законодателни промени, с които в Наказателния кодекс ще се включат нови състави, свързани с незаконния бизнес с отпадъци. "Работим с Европол и европейските институции, за да приложим най-добрите практики от Италия, Франция и Обединеното кралство", каза още министърът на конференцията "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", организирана от "Център за изследване на демокрацията" и Столичната община.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
17686
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
4152
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална синергия Бизнес
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална син...
4772
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
11552
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
22809
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
2263
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
1349
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
269
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1020