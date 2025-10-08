3133 Снимка: БТА

Затворници ще се включат в събирането на боклука в София, обяви министърът на правосъдието Георги Георгиев пред журналисти, след като взе участие в конференция за отпадъците.

Кметът на район "Красно село" Цвета Николова ("Спаси София") е потърсила съдействие, искане от район "Люлин" засега няма, съобщи Георгиев, който е от ГЕРБ. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров напусна "Продължаваме промяната" през юни и свидетелства срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов за нагласяване на обществени поръчки.

"Лишени от свобода ще помагат с почистването. И през годините се е прилагало за почистването на речните корита. Не говорим за рецидивисти, а за хора с леки присъди, които живеят в общежития от отворен тип. Тоест, вечер спят там, а през деня работят в различни фирми в София", обясни правосъдният министър.

Той уточни, че затворниците ще работят под надзора на служители от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".

Министърът заяви, че е необходима конкретика, а не патетика при решаването на кризата с отпадъците в столицата. "Кметовете трябва да предлагат решения, а не оправдания. Гражданите не са длъжни сами да си извозват боклука", каза министърът.

Георгиев, който беше председател на Столичния общински съвет в предходния мандат, коментира и забавянето на обществената поръчка за сметосъбиране в София. Той заяви, че изтичащите договори са били известни отдавна: "По времето на госпожа Фандъкова тя беше предвидила шестмесечно удължаване на сроковете, но не може на 26 март да се обяви нова процедура, когато договорите изтичат на 5 април".

По думите му Министерството на правосъдието ще окаже пълна подкрепа за справяне с кризата, а политическата подкрепа от най-голямата парламентарна група също е заявена ясно.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи на столичния кмет Васил да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука: "Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия, или през неговите депутати, които са тук, за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, екокатастрофа, каквото иска. Да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора, да се справи с проблема. И ще има 66 депутати "за".

Георгиев отказа да коментира политически аспекти около темата и препоръча сигналите за евентуални нарушения да се подават към компетентните органи. "Всяко твърдение за рекет, изнудване или престъпление трябва да се разследва и да се наказва с цялата строгост на закона", заяви министърът.

Той допълни, че предстои въвеждането на законодателни промени, с които в Наказателния кодекс ще се включат нови състави, свързани с незаконния бизнес с отпадъци. "Работим с Европол и европейските институции, за да приложим най-добрите практики от Италия, Франция и Обединеното кралство", каза още министърът на конференцията "Управление на градските отпадъци: престъпност, корупция и екологична сигурност", организирана от "Център за изследване на демокрацията" и Столичната община.

