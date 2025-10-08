След 50 часа дъжд две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, обитателите са евакуирани, съобщи кметът на общината Генчо Генчев.

Водокалипсис

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Реагирахме на ситуацията веднага, евакуирана е 60-годишна жена, както и петчленно семейство. Те са настанени в общински жилища, уточни кметът пред БТА.

Пропадналите стари монолитни къщи се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни - над 70 литра дъжд за 50 часа, посочи Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

Първият сигнал за свлачището е подаден към 6,30 часа на улица "Емануил Чакъров".  Живеещите са съобщили, че са чули силен тътен.

"Има изсипване на огромна земна маса заедно с бетонови фундаменти и къщата буквално е останала във въздуха", съобщи кметът.

По-късно е постъпил и сигнал от 60-годишна жена. че къщата й пропада. По време на евакуацията й се е срутила една от стените, предаде  "Актуално Свищов". 

Снимка: Фейсбук страницата Меteo Bulgaria

Къщата е напълно разрушена, паднал е целия покрив и стените, съобщи Генчев пред БНР.  

За кризисната ситуация са уведомени всички институции. В Свищов има наводнени гаражи и много частни постройки, но няма бедстващи хора, увери кметът.

Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време, в момента се извършва обход за отстраняване на други участъци, допълни Генчев.

Снимка: Фейсбук страницата Меteo Bulgaria

4,6 литра на квадратен метър е количеството дъжд на квадратен метър за последните 24 часа, съобщиха от местната Хидро-метеорологична станция. 51 литра е количеството само са последните 12 часа при месечната норма от 60 - 80 литра. Жители на Свищов коментират в социалните мрежи, че се очакват нови 40 л/кв. м дъжд.

Блок в Свищов е без парапети на терасите след прекъснато саниране, мъж падна и загина
Виж още Блок в Свищов е без парапети на терасите след прекъснато саниране, мъж падна и загина

Проливният дъжд активира редица още други свлачища в страната.

Има свлачищен процес на пътя за с. Косово - община Асеновград. Пътният участък не е затворен за движение, но е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили над 3 тона, съобщиха от община Асеновград. Движението по път III-8604 Косово - Студенец в района на Косово, при 43-ти км, се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на банкет. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В момента пътят е проходим единствено за леки автомобили, каза кметът на селото Димитър Бакалски. Подкопано е едното платно за движение на дълбочина около 1 м, а дължината на свлечения участък е близо 20 м.

Движението на превозни средства по пътя Велико Търново - Горна Оряховица през Арбанаси е възстановено след като сутринта беше затворен участък около великотърновската църква "Св. 40 мъченици" заради паднала скална маса, която вече е почистена.

От полицията апелират водачите на моторни превозни средства да се движат съобразно атмосферните условия и мократа пътна настилка.

Заради проливни дъждове свлачище се активира тази нощ и в района на прохода Шипка, на няколко километра от град Габрово. 

Междувременно от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха, че вдигат степента на опасност от оранжев в червен код за 7 области на страната. Това са Силистра, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч и Габрово.  В сила е оранжев код за обилни валежи в три области на страната - Враца, Търговище и Добрич.  Жълт код действа на територията на областите Монтана, Варна и Шумен.

