Пострадали няма, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново

2148 Снимка: Димитър Върбанов/bTV

Огромна скала се откъсна от крепостта "Царевец" във Велико Търново и падна върху такси, съобщава bTV.

Инцидентът е станал малко след 21 часа в района до музея "Мини България".

За щастие, пострадали няма, съобщават от Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Мястото беше обезопасено до пристигането на специализирана техника, която отстрани скалата.

Скални късове паднаха и на други места в града. Подобен инцидент е станал на улица "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци", но няма пострадали хора и автомобили.

Със специализирана техника, падналите скални късове под Балдуиновата кула вече са премахнати, уточниха от Община Велико Търново. Заради продължаващите близо две денонощия дъждове в региона се активизираха свлачища, които временно блокираха пътища, а след подадените сигнали пътните отсечки са разчистени. Продължава наблюдението на речните нива, въпреки обилния дъжд, засега опасност от преливане на река Янтра и притоците ѝ няма, уточниха за БТА от Общината.

Още следобед, по искане на Областното пътно управление, беше затворен пътят Велико Търново - Арбанаси заради опасност от свличане на скални маси от хълма Трапезица.

Вчера заради проливните дъждове огромно свлачище затвори и пътя между Пловдив и Смолян в района на Асеновград. Отстраняването на скалните късове продължи с часове, а трафикът бе отклоняван още в центъра на Асеновград.

Заради валежите продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си Facebook страница кметът Даниел Панов.

