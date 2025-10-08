Докато по Черноморието проливните дъждове продължават, в планините се натрупа сняг. Преспите на Витоша стигнаха 50 см, има опасност от надвиснали клони, готови да паднат, съобщиха от "Витоша ски". В Родопите снежната покривка е 27 см, а в Рила - над 30 сантиметра.

Опасно време

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Пътят за "Превала" е напълно проходим и почистен до асфалт. Отпадна ограничението за тежкотоварни автомобили. Пътните настилки са мокри и на места частично заледени, но са обработени - почистени, опесъчени и осолени. Девет машини продължават работа по поддържането на проходите, уточни заместник-областният управител Андриан Петров.

Няколко паднали дървета имаше на територията на областта, едно в курорта "Пампорово" друго, за около 15 минути, затвори пътя Смолян - Пампорово в района на манастира "Свети Пантелеймон", допълни Петров.

Снежната покривка на Рожен е 27 сантиметра, каза дежурният в метеорологичната станция. Температура към 8:00 часа е била около нула градуса.

Областното пътно управление призовава шофьорите да се движат с повишено внимание, особено в планинските райони, където температурите падат под нулата, особено в сутрешните и вечерните часове.

Снимка: Фейсбук групата на Витоша ски

Между 40 и 50 см е снежната покривка в района на хижа "Алеко" във Витоша към момента, в долната част на "Витошко лале" - е около 15 см, съобщиха от "Витоша ски" на страницата си във Фейсбук.

Оттам предупреждават, че падналият мокър и тежък сняг отново създава предпоставки за опасни ситуации в планината, има множество счупени дървета и клони и още много, които са се надвиснали и са готови да паднат.

Снимка: Facebook/"Витоша планина"

Призивът е да не се подценява ситуацията и да се изчака обстановката да се нормализира, преди изкачване в планината.

Над 30 см е снежната покривка на хижа Мусала в Рила, показват кадри в социалните мрежи.

Валежите от дъжд и сняг активираха свлачища. Рухнали скали от "Трапезица" затвориха пътя за Арбанаси и Горна Оряховица, скална маса затвори едното платно и в района на прохода Шипка, на няколко километра от град Габрово. От НИХМ обяви червен код за 7 области. 

