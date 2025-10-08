Кой е виновен за кризата с боклука в София? | Днес.dir.bg

Подкрепете ни
19:27 | 08.10.25

Сайтове

Услуги

Градове

Dir.bg Media Group

8 °
17-11-2017 20-11-2018
Начална дата Крайна дата
ОК Отказ
Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Е-Референдум

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

08.10.25 | 146 гласа

Кризата с боклука в столицата се разраства, а цялостно решение за създалата се ситуация все още няма. Управляващите града и политическите им опоненти се обвиняват взаимно в саботаж и некадърност. 

Районите на "Люлин"и "Красно село", в които живеят стотици хиляди, затъват в битови отпадъци. Градоначалникът и местните кметове всеки ден излизат с нови алтернативни планове за извозването им - от поставянето на големи временни контейнери, до превозването с лични автомобили на чували в кофите на други общини по примера на депутатката Елисавета Белобрадова, до използването на затворници като работна ръка, която да подпомогне процеса. 

В сряда лидерът на ГЕРБ и бивш кмет на София Бойко Борисов предложи на Васил Терзиев да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука. Ако го направи, лидерът на ГЕРБ обеща подкрепа на всичките депутати от парламентарната му група. Борисов добави, че подава ръка, защото софиянци не са виновни за "игричките, които си играят" в столицата.

"Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. "Имаме наблюдение за опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране", заяви той и добави, че е възложил на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти.

Столичани в "Люлин" и "Красно село" затънаха в боклуци (снимки)
Виж още Столичани в "Люлин" и "Красно село" затънаха в боклуци (снимки)

Опитите за справяне с проблема и политическите реплики продължават да се трупат. Отпадъците - също.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:  

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Вече сте гласували за тази анкета
виж резултати
Виж 25 коментара Коментирай
Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Е-Референдум

08.10.25 | 146 гласа

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Кризата с боклука в столицата се разраства, а цялостно решение за създалата се ситуация все още няма. Управляващите града и политическите им опоненти се обвиняват взаимно в саботаж и некадърност. 

Районите на "Люлин"и "Красно село", в които живеят стотици хиляди, затъват в битови отпадъци. Градоначалникът и местните кметове всеки ден излизат с нови алтернативни планове за извозването им - от поставянето на големи временни контейнери, до превозването с лични автомобили на чували в кофите на други общини по примера на депутатката Елисавета Белобрадова, до използването на затворници като работна ръка, която да подпомогне процеса. 

В сряда лидерът на ГЕРБ и бивш кмет на София Бойко Борисов предложи на Васил Терзиев да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука. Ако го направи, лидерът на ГЕРБ обеща подкрепа на всичките депутати от парламентарната му група. Борисов добави, че подава ръка, защото софиянци не са виновни за "игричките, които си играят" в столицата.

"Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. "Имаме наблюдение за опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране", заяви той и добави, че е възложил на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти.

Столичани в "Люлин" и "Красно село" затънаха в боклуци (снимки)
Виж още Столичани в "Люлин" и "Красно село" затънаха в боклуци (снимки)

Опитите за справяне с проблема и политическите реплики продължават да се трупат. Отпадъците - също.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ:  

Кой е виновен за кризата с боклука в София?

виж резултати
Виж 25 коментара Коментирай

От рубриката

Още
Предлагат вдигането на таксата за посещение при личен лекар на 6 лв. да стане на два етапа

Предлагат вдигането на таксата за посещение при личен лекар на 6 лв. да стане на два етапа

18:59 | 08.10.25 589
Почина първият частен детектив у нас Марин Маринов

Почина първият частен детектив у нас Марин Маринов

18:07 | 08.10.25 4434
До 7400 лв. на семейство отпускат на пострадалите от наводненията

До 7400 лв. на семейство отпускат на пострадалите от наводненията

12:29 | 08.10.25 746
Пращат затворници да събират боклука в "Красно село"

Пращат затворници да събират боклука в "Красно село"

11:43 | 08.10.25 5235
Забраната за достъп до "Елените" пада частично, около 100 души са в общински имоти

Забраната за достъп до "Елените" пада частично, около 100 души са в общински имоти

11:05 | 08.10.25 1318
Сметището над дерето и бетонираната река се виждат на снимка на "Елените" от 2008 г.

Сметището над дерето и бетонираната река се виждат на снимка на "Елените" от 2008 г.

11:02 | 08.10.25 26123

Последни

Възрастен мъж се самоуби, за да не бъде изгонен от квартирата си в Италия
19:09

Възрастен мъж се самоуби, за да не бъде изгонен от квартирата си в Италия

Свят 08.10.25 192
НС регламентира използването на оръжие срещу дронове при отбрана на военни обекти
18:32

НС регламентира използването на оръжие срещу дронове при отбрана на военни обекти

Политика 08.10.25 223
Преместиха разследването за побоя над полицай №1 в Русе във Велико Търново
18:13

Преместиха разследването за побоя над полицай №1 в Русе във Велико Търново

Темида 08.10.25 573
ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)
17:31

ГДБОП и Европол разбиха канал за трафик на мигранти през България и Сърбия (снимки)

Крими 08.10.25 2305
Караджов внася законопроект за контрола по пътищата да е изцяло под шапката на МВР
17:04

Караджов внася законопроект за контрола по пътищата да е изцяло под шапката на МВР

Политика 08.10.25 667
Бивш депутат оцеля по чудо, след като ТИР смаза колата му на АМ "Тракия"
16:54

Бивш депутат оцеля по чудо, след като ТИР смаза колата му на АМ "Тракия"

Инциденти 08.10.25 17167
на

фокус

НАЙ

четени коментирани
Сняг затрупа планините, 50 см преспи има на Витоша (снимки/видео)
26875

Сняг затрупа планините, 50 см преспи има на Витоша (снимки/видео)

Свлачище повлече 2 къщи в Свищов, едната увисна във въздуха, другата рухна при евакуация (снимки)
26488

Свлачище повлече 2 къщи в Свищов, едната увисна във въздуха, другата рухна при евакуация (снимки)

Сметището над дерето и бетонираната река се виждат на снимка на "Елените" от 2008 г.
26123

Сметището над дерето и бетонираната река се виждат на снимка на "Елените" от 2008 г.

Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници
20885

Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници

Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа
18552

Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа

Всички най-четени
Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници
260

Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници

Путин каза, че Русия е превзела 5000 кв. км и 212 населени места в Украйна през годината
212

Путин каза, че Русия е превзела 5000 кв. км и 212 населени места в Украйна през годината

Русия: Импулсът за мир в Украйна след срещата между Путин и Тръмп в Аляска е изчерпан
181

Русия: Импулсът за мир в Украйна след срещата между Путин и Тръмп в Аляска е изчерпан

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор
119

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Младите лекари пак на протест, блокираха и "Орлов мост". Министърът: Системата не се крепи на тях (снимки)
115

Младите лекари пак на протест, блокираха и "Орлов мост". Министърът: Системата не се крепи на тях (снимки)

Всички най-коментирани
Най-четени коментирани

Сняг затрупа планините, 50 см преспи има на Витоша (снимки/видео)

12:01 | 08.10.25 26875

Свлачище повлече 2 къщи в Свищов, едната увисна във въздуха, другата рухна при евакуация (снимки)

14:52 | 08.10.25 26488

Сметището над дерето и бетонираната река се виждат на снимка на "Елените" от 2008 г.

11:02 | 08.10.25 26123

Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници

12:24 | 08.10.25 20885

Велико Търново на крак: Река Белица се вдигна с близо метър за 6 часа

20:34 | 07.10.25 18552

Депутати от ПП-ДБ внесоха законопроект за отпадане на почивните понеделници

12:24 | 08.10.25 260

Путин каза, че Русия е превзела 5000 кв. км и 212 населени места в Украйна през годината

22:59 | 07.10.25 212

Русия: Импулсът за мир в Украйна след срещата между Путин и Тръмп в Аляска е изчерпан

15:22 | 08.10.25 181

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

07:48 | 08.10.25 119

Младите лекари пак на протест, блокираха и "Орлов мост". Министърът: Системата не се крепи на тях (снимки)

19:57 | 07.10.25 115
Всичко от деня
Водещи Лайф Корнер Бизнес IT Impressio URBN Trip Авто Games Zodiac Времето Вицове Вкусотии
Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете

Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете
Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално
Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята

Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята
Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години

Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ

Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
Вълшебната Жирона: Малката Барселона

Вълшебната Жирона: Малката Барселона
Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента

Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента
Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете

Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете
Ново напрежение в кралското семейство: Уилям изключи Меган от плановете за почит към Даяна

Ново напрежение в кралското семейство: Уилям изключи Меган от плановете за почит към Даяна
"Слънцето": Новата ера на Папи Ханс започва с "Невинна"

"Слънцето": Новата ера на Папи Ханс започва с "Невинна"

Марин Станев по пътя към истинската любов в "Ергенът" 5

Марин Станев по пътя към истинската любов в "Ергенът" 5
Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно

Мартин и Йоана признаха, че са отново заедно
Доли Партън е добре, сестра й се извини, че е притеснила феновете й, не я били разбрали

Доли Партън е добре, сестра й се извини, че е притеснила феновете й, не я били разбрали
Смъртни заплахи принудили Ким Кардашиян да се обгради с денонощна охрана

Смъртни заплахи принудили Ким Кардашиян да се обгради с денонощна охрана
Ози Озбърн неведнъж е обмислял да сложи край на живота си

Ози Озбърн неведнъж е обмислял да сложи край на живота си
Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Кабо Верде пропиля първия шанс за историческото класиране на Мондиал

Кабо Верде пропиля първия шанс за историческото класиране на Мондиал
В Англия установиха рекорд: 5262 рекламни съобщения за хазарт по време на един мач

В Англия установиха рекорд: 5262 рекламни съобщения за хазарт по време на един мач
Испания загуби още един ключов играч заради травма

Испания загуби още един ключов играч заради травма
Венци Стефанов с тежки обвинения, от "Ботев" (Пловдив) искали да уредят мача със Славия

Венци Стефанов с тежки обвинения, от "Ботев" (Пловдив) искали да уредят мача със Славия
Тенис кралицата Сабаленка даде сет на словачка в Ухан, но оцеля

Тенис кралицата Сабаленка даде сет на словачка в Ухан, но оцеля
Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер

Ново постижение: Кристиано Роналдо е първият футболен милиардер
Проблем за Макгрегър, аут е за 18 месеца заради пропуснати допинг тестове

Проблем за Макгрегър, аут е за 18 месеца заради пропуснати допинг тестове
Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално
Неочакван отпор: Руската централна банка оспорва конфискации на Кремъл

Неочакван отпор: Руската централна банка оспорва конфискации на Кремъл
Падна първата пречка пред плана на ЕС за окончателно спиране на руския газ

Падна първата пречка пред плана на ЕС за окончателно спиране на руския газ
Финансовото министерство търси купувачи на нов дълг за 300 млн. лева

Финансовото министерство търси купувачи на нов дълг за 300 млн. лева
Кабинетът определи цената на новата дневна винетка

Кабинетът определи цената на новата дневна винетка
Предлагат ДАНС да проучи купувача, а МС да одобри продажба на "Лукойл Нефтохим"

Предлагат ДАНС да проучи купувача, а МС да одобри продажба на "Лукойл Нефтохим"
НАП ще превалутира автоматично в евро всички задължения

НАП ще превалутира автоматично в евро всички задължения
Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян

Милен Велчев: Замразяване и дори орязване на пенсии, ако ръстът на доходите не бъде овладян
Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята

Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята
Севернокорейски хакери са откраднали над 2 милиарда долара в крипто само през 2025 г.

Севернокорейски хакери са откраднали над 2 милиарда долара в крипто само през 2025 г.
Спестила ли е пари НАСА, като е възложила изграждането на космически апарати на корпорации

Спестила ли е пари НАСА, като е възложила изграждането на космически апарати на корпорации
Разработването на метало-органични рамки бе удостоено с Нобеловата награда за химия

Разработването на метало-органични рамки бе удостоено с Нобеловата награда за химия
ЕК със стратегия за насърчаване на въвеждането на изкуствен интелект

ЕК със стратегия за насърчаване на въвеждането на изкуствен интелект
Sora 2 стана популярен с видеа, в които Стивън Хокинг е брутално малтретиран

Sora 2 стана популярен с видеа, в които Стивън Хокинг е брутално малтретиран
Мисия: Самоунищожение – част от AI елитът няма нищо против хората да изчезнат

Мисия: Самоунищожение – част от AI елитът няма нищо против хората да изчезнат
"Вие сте ми длъжни" — Тръмп се завърна в TikTok и веднага се обърна към младите американци

"Вие сте ми длъжни" — Тръмп се завърна в TikTok и веднага се обърна към младите американци
Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години

Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години
Театрална акция по поезията на Мария Вирхов е втората премиера в "Сфумато"

Театрална акция по поезията на Мария Вирхов е втората премиера в "Сфумато"
Асен Блатечки и Мариана Миланова играят "Необвързани" премиерно в Младежкия театър

Асен Блатечки и Мариана Миланова играят "Необвързани" премиерно в Младежкия театър
30 години виртуозност - клавирното дуо Генова и Димитров

30 години виртуозност - клавирното дуо Генова и Димитров
Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025

Проекции на действителността в рамките на Синелибри 2025
"Дракула" – за първи път на българска сцена в театрален спектакъл

"Дракула" – за първи път на българска сцена в театрален спектакъл
Последното откритие на Перперикон свидетелства за храм, посветен на култа към Слънцето

Последното откритие на Перперикон свидетелства за храм, посветен на култа към Слънцето
Розина Макавеева подрежда нова изложба с 50 рисунки, 50 туби с боя за своята 50-годишнина

Розина Макавеева подрежда нова изложба с 50 рисунки, 50 туби с боя за своята 50-годишнина
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ

Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ
Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"

Светът затаи дъх: TikTok апокалипсисът "RaptureTok"
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии

Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва

Как да се сдобием с домашен фитнес? DIY декораторът Теди Амова показва
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя

Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк

Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права

„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи

Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
Вълшебната Жирона: Малката Барселона

Вълшебната Жирона: Малката Барселона
Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС

Мрежа от високоскоростни влакове ще свързва всички големи градове в ЕС
Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа

Красива средиземноморска столица бе обявена за най-добрия град за посещение в Европа
Охридското езеро: Скритото бижу на Балканите

Охридското езеро: Скритото бижу на Балканите
Разширяват крайбрежната алея в Солун с дървена платформа

Разширяват крайбрежната алея в Солун с дървена платформа
Отменени полети и закъснения на летищата в САЩ заради правителствената криза

Отменени полети и закъснения на летищата в САЩ заради правителствената криза
Всички блокирани алпинисти на Еверест бяха евакуирани

Всички блокирани алпинисти на Еверест бяха евакуирани
Летищата в Брюксел и Шарльороа спират полетите на 14 октомври заради поредна национална стачка

Летищата в Брюксел и Шарльороа спират полетите на 14 октомври заради поредна национална стачка
Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента

Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента
Азиатски автомобили ще превземат изложението във Варна

Азиатски автомобили ще превземат изложението във Варна
Citroen стана лидер на Stellantis за България

Citroen стана лидер на Stellantis за България
Обновената Dacia Spring идва с по-мощни двигатели и нова батерия

Обновената Dacia Spring идва с по-мощни двигатели и нова батерия
Варна посреща единствения автосалон за годината в България

Варна посреща единствения автосалон за годината в България
Charity Run обедини любителите на суперколите с благотворителна кауза

Charity Run обедини любителите на суперколите с благотворителна кауза
Citroen представи специална серия XTR за Berlingo Van

Citroen представи специална серия XTR за Berlingo Van
Dacia представи обновените Logan, Sandero и Jogger

Dacia представи обновените Logan, Sandero и Jogger
Илон Мъск обеща "отлична игра, създадена от изкуствен интелект" до края на 2026 г.

Илон Мъск обеща "отлична игра, създадена от изкуствен интелект" до края на 2026 г.
Dying Breed – новата стратегия, която изглежда като изгубената Command & Conquer

Dying Breed – новата стратегия, която изглежда като изгубената Command & Conquer

Сценаристът на Alien: Isolation разкри защо играта е толкова дълга

Сценаристът на Alien: Isolation разкри защо играта е толкова дълга
PowerWash Simulator 2 ще излезе на 23 октомври – свален трейлър разкри датата преждевременно

PowerWash Simulator 2 ще излезе на 23 октомври – свален трейлър разкри датата преждевременно

Откриха нови материали от отменения римейк на Star Wars: Knights of the Old Republic

Откриха нови материали от отменения римейк на Star Wars: Knights of the Old Republic
Epic Games Store подарява играта Nightingale – неовикторианско приключение за оцеляване

Epic Games Store подарява играта Nightingale – неовикторианско приключение за оцеляване

Warhorse готви ъпгрейд за Kingdom Come: Deliverance и нова фентъзи игра вместо трета част

Warhorse готви ъпгрейд за Kingdom Come: Deliverance и нова фентъзи игра вместо трета част

Защо продажбата на ЕА е притеснителна за бъдещето на гейминга

Защо продажбата на ЕА е притеснителна за бъдещето на гейминга
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?

Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?

Прогноза за Таро за октомври: Какво предстои за всеки зодиакален знак?
Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?

Пълнолуние в Овен на 7 октомври: Чий живот ще се промени драстично в този специален момент?
Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?

Силата на харизмата: Кои зодиакални знаци са с вроден дар на влияние?
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?

Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех

Астрологична прогноза за октомври 2025 г.: Овенът ще намери любовта, Стрелецът ще постигне успех
Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?

Ера на промяната: как транзитът на Сатурн в Риби ще повлияе на всеки зодиакален знак?
Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия?

Китайски хороскоп за октомври: Какво очаква всяка зодия?
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез

Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез
Пътна информация

Пътна информация
"Диета за здравето на планетата" с по-малко месо щяла да спаси 40 000 живота на ден

"Диета за здравето на планетата" с по-малко месо щяла да спаси 40 000 живота на ден

Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре

Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
НИМХ обяви червен код за интензивни валежи в Източна България за вторник

НИМХ обяви червен код за интензивни валежи в Източна България за вторник
Пътна обстановка

Пътна обстановка
МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд

МОСВ предупреди: До часове отново се очакват значителни количества дъжд
Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник

Временно отслабване на валежите утре, нови обилни дъждове от понеделник
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...
Една жена отсъствала от дома си няколко дни...

Една жена отсъствала от дома си няколко дни...
Една блондинка хванала златната рибка...

Една блондинка хванала златната рибка...
Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"

Три предприятия се карат за мен и всяко казва: "Вземи го ти!"
Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...

Слонче, зайче и мишка решили да се самоубиват...
Две пловдивски мутри решават кръстословица...

Две пловдивски мутри решават кръстословица...
В горещ летен ден две блондинки се срещат....

В горещ летен ден две блондинки се срещат....
Чаша ракия на всеки час...

Чаша ракия на всеки час...
Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата

Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата
Муджадара: Скромното ястие с царствен произход

Муджадара: Скромното ястие с царствен произход
За ценители: Марината от кисело мляко

За ценители: Марината от кисело мляко
Няколко пиниза за съхранение на продукти, които трябва да знаете

Няколко пиниза за съхранение на продукти, които трябва да знаете
Арабски омлет с месо

Арабски омлет с месо
Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб

Само за 10 минути: Бърз хумус от бял боб
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие

Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
Тези топчета сладост доказват, че няма такова нещо като "твърде много шоколад"

Тези топчета сладост доказват, че няма такова нещо като "твърде много шоколад"
Лайф
Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете

Здравословното състояние на Ариана Гранде тревожи феновете

Корнер
Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Медведев взе сладък реванш от американски тийнейджър в Шанхай

Бизнес
Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално

Кристалина Георгиева: Несигурността е новото нормално

IT
Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята

Сателитите на Илон Мъск падат все повече на Земята

Impressio
Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години

Ирак си е върнал над 40 000 откраднати древни артефакта през последните 20 години

URBN
Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ

Кет Абугазале: Един кандидат за Конгреса vs. сълзотворния газ

Trip
Вълшебната Жирона: Малката Барселона

Вълшебната Жирона: Малката Барселона

Авто
Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента

Skoda Fabia 130 стана най-бързата серийна версия на модела до момента

Games
Илон Мъск обеща "отлична игра, създадена от изкуствен интелект" до края на 2026 г.

Илон Мъск обеща "отлична игра, създадена от изкуствен интелект" до края на 2026 г.

Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?

Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?

Времето
Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез

Германското правителство обещава над 2 млрд. евро за ядрен синтез

Вицове
Военен се прибира вечерта и крещи...

Военен се прибира вечерта и крещи...

Вкусотии
Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата

Пет специалитета, с които да открием сезона на тиквата