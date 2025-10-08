Кой е виновен за кризата с боклука в София?

Кризата с боклука в столицата се разраства, а цялостно решение за създалата се ситуация все още няма. Управляващите града и политическите им опоненти се обвиняват взаимно в саботаж и некадърност.

Районите на "Люлин"и "Красно село", в които живеят стотици хиляди, затъват в битови отпадъци. Градоначалникът и местните кметове всеки ден излизат с нови алтернативни планове за извозването им - от поставянето на големи временни контейнери, до превозването с лични автомобили на чували в кофите на други общини по примера на депутатката Елисавета Белобрадова, до използването на затворници като работна ръка, която да подпомогне процеса.

В сряда лидерът на ГЕРБ и бивш кмет на София Бойко Борисов предложи на Васил Терзиев да внесе в Народното събрание извънреден закон за почистването на града, за да се справи с кризата с боклука. Ако го направи, лидерът на ГЕРБ обеща подкрепа на всичките депутати от парламентарната му група. Борисов добави, че подава ръка, защото софиянци не са виновни за "игричките, които си играят" в столицата.

"Мобилизирахме допълнително нощни екипи, които да работят в двата засегнати района, за да наблюдаваме как да се обслужват контейнерите на цялата територия", каза директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков. "Имаме наблюдение за опити да бъдат извършвани саботажи срещу работата ни, като непрекъснато се изхвърлят рециклируеми отпадъци в контейнерите за битов отпадък вместо да се предават чрез системата за разделно събиране", заяви той и добави, че е възложил на инспекторите от Столичния инспекторат при установяване на такива нарушения да глобяват нарушителите и търговските обекти.

Опитите за справяне с проблема и политическите реплики продължават да се трупат. Отпадъците - също.

ЗАТОВА ВИ ПИТАМЕ: