139 Снимка: Martin Meissner/АР/БТА

Германските законодатели премахнаха днес ускорената система за добре интегрирани чуждестранни граждани, които получават гражданство само след три години пребиваване в страната, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Коалицията на канцлера Фридрих Мерц гласува за отменяне на мярката, само няколко години след като тя беше въведена от предишното правителство в опит да се стимулира набирането на висококвалифицирани работници от чужбина.

Консервативният блок на Мерц беше категорично против процеса на "турбо натурализация". Минималното изискване за пребиваване ще бъде увеличено на пет години.

Опозиционните партии бяха възмутени от решението. Феликс Банашак, председател на "Зелените", заяви, че този ход изпраща грешен сигнал, тъй като Германия отчаяно се нуждае от висококвалифицирани чуждестранни работници за запълване на работни места. Реформата направи Германия "по-модерна, по-отворена и по-справедлива", каза Банашак.

Предишната лявоцентристка коалиция под ръководството на бившия канцлер Олаф Шолц въведе ускорена система за кандидатстване за германско гражданство, позволявайки на добре интегрирани мигранти да получат германско гражданство само след три години пребиваване на територията на Германия, отбелязва ДПА.

Клара Бюнгер от партия "Левите" разкритикува липсата на преходен регламент за тези, които вече са кандидатствали за гражданство по ускорената процедура, но все още не са получили решение.

"Тъй като времето за обработка в процедурата по натурализация е непоносимо дълго, това вероятно ще засегне много хора", каза Бюнгер пред новинарския портал web.de.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.