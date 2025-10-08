За един загинал и четирима ранени при предизвикана от българин катастрофа в Хърватия съобщи тамошното издание danas.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал днес на магистрала А3 близо до Лужане.

Според събраната до момента информация, 46-годишен българин с BMW е завил надясно, ударил се е в мантинела, а след това, при дрифт, се е блъснал в бетонен буфер и е прелетял с колата си в насрещното платно.

По това време там се е движил автомобил "Шкода Октавия", управляван от 42-годишен хърватин, който е загинал след сблъсъка, съобщи Окръжната прокуратура в Славонски Брод на уебсайта си.

Четирима други пътници от двете превозни средства са ранени. Трима от тях са транспортирани до Многопрофилната болница "Д-р Йосип Бенчевич" - Славонски Брод, откъдето съобщиха, че пострадалите "имат контузии по цялото тяло, са стабилни и получават медицинска помощ".

Един пациент е транспортиран с хеликоптер до Клиничната болница в Осиек. Той е стабилен и в момента е без опасност за живота.

От полицейското управление Брод-Посавина съобщиха, че са получили сигнала около 6:50 ч. сутринта, а на мястото на инцидента са се притекли полиция, линейка, пожарникари и хеликоптер. 

