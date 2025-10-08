Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, в който са били държани, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Ивицата Газа

Тунберг каза на пресконференция в Стокхолм, че тя и другите задържани са били "отвлечени и изтезавани" от израелската армия.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>

Тя отказа да даде повече подробности, но добави, че не е имала достъп до чиста вода и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

"Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: "Грета е била подложена на изтезания", защото това не е същината на историята", каза Тунберг и добави, че това, на което са били подложени задържаните от флотилията за Газа, бледнее в сравнение с това, което в Газа преживяват всеки ден.

Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.

"Всички задържани... са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени", заяви миналата седмица говорител на външното министерство.

Снимка: AP/БТА

Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си и според ООН гладът е повсеместен.

Снимка: AP/БТА

Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.

Снимка: AP/БТА

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка "Хамас". През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.

Снимка: AP/БТА

 
