Сметището в началото на дерето в "Елените", бетонният тунел, който покрива реката, за да се строи отгоре и самата река Дращела, която тече през него, без да вали и се влива в морето, показва кадър от въздуха отпреди 17 години.

Снимката беше публикувана днес от агенция "Булфото" по повод дискусиите за причините за потопа в петък, който отне живота на четирима. Кадърът е направен на 15 май 2008 г., в 13:41 часа, авторът му е Евгени Димитров.

Снимка: Bulphoto

Вчера от управата на "Елените" поясниха, че масивен отводнителен колектор под комплекса повече от 30 години функционира безпроблемно: В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата."

Незаконно сметище на строителни и битови отпадъци е установено от РИОСВ над "Елените" през 2017 г., показаха със снимки и документи кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов.

Проучване: Българите винят държавата, общините и инвеститорите за наводненията
Виж още Проучване: Българите винят държавата, общините и инвеститорите за наводненията

От МОСВ обявиха, че още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. През 2015 г. проверка след получен сигнал за застрояване на река Дращела, ляв приток на Козлука, е установила, че коритото е покрито почти изцяло, като са изградени един хотел и няколко атракциона.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито.

ИЗБРАНО
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея Лайф
Сестрата на Доли Партън призова света да се моли за нея
17686
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта? Корнер
Световният №11 за бруталните условия в Шанхай: Трябва ли някой да умре на корта?
4152
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална синергия Бизнес
UNIQA ускорява растежа в Централна и Източна Европа: Стратегическа експанзия и силна регионална син...
4772
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб" IT
Феномен, предсказан от Айнщайн преди век, бе потвърден от телескопа "Джеймс Уеб"
11552
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура Impressio
Ново уникално откритие в Перперикон променя представите за римската архитектура
22809
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен? Trip
След Шенген, България ще влезе ли в Мишлен?
2263
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие Вкусотии
Грешките, които всички правим, когато използваме тиган с незалепващо покритие
1349
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения? Zodiac
Кои зодиакални знаци често игнорират текстови съобщения?
269
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре Времето
Още дъждове днес, спиране на валежите и постепенно затопляне - от утре
1020