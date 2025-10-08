Кадърът от въздуха показва как река Дращела тече и се влива в морето, без да вали

15581 Снимка: Bulphoto

Сметището в началото на дерето в "Елените", бетонният тунел, който покрива реката, за да се строи отгоре и самата река Дращела, която тече през него, без да вали и се влива в морето, показва кадър от въздуха отпреди 17 години.

Снимката беше публикувана днес от агенция "Булфото" по повод дискусиите за причините за потопа в петък, който отне живота на четирима. Кадърът е направен на 15 май 2008 г., в 13:41 часа, авторът му е Евгени Димитров.

Снимка: Bulphoto

Вчера от управата на "Елените" поясниха, че масивен отводнителен колектор под комплекса повече от 30 години функционира безпроблемно: В основата на комплекса съществува масивен отводнителен колектор с ширина около 20 метра, височина 2 метра и дължина над 700 метра, който повече от 30 години функционира безпроблемно и отвежда дъждовните води от планината към морето. Въпреки това, при такава безпрецедентна водна маса, дори най-здравите инженерни решения са безсилни пред природата."

Незаконно сметище на строителни и битови отпадъци е установено от РИОСВ над "Елените" през 2017 г., показаха със снимки и документи кметът на Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов.

От МОСВ обявиха, че още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена до общината, местните строителен контрол, прокуратура и областен управител. През 2015 г. проверка след получен сигнал за застрояване на река Дращела, ляв приток на Козлука, е установила, че коритото е покрито почти изцяло, като са изградени един хотел и няколко атракциона.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов заяви, че хотел и аквапарк в "Елените" са построени върху речно корито.

