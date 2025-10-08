1103 Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Nadezhda Doycheva

Жена и дете пострадаха, след като лек автомобил се обърна по таван на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София, съобщава БНР, позовавайки се на информация от Спешната помощ.

Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 часа. Към мястото са изпратени две линейки.

Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешната болница "Пирогов".

Движението в посока Монтана е затруднено, но не е спряно, казаха още от МВР, предава БТА.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Nadezhda Doycheva

Междувременно катастрофа е станала и по пътя за Витоша, където автомобил с транзитни номера е излязъл от пътя и е паднал в дере, става ясно от кадри, публикувани в социалните мрежи.

"Сезонът е открит на Витоша по пътя за "Алеко". Дрифтове - мифтове и в дерето още преди да я регистрира в България", пише потребителят, публикувал снимка от инцидента.

Снимка: Facebook/Катастрофи в София/Boris Ganchev

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.