Кола се обърна по таван на Околовръстното в София, жена и дете са тежко пострадали
Заради катастрофата е затруднено движението в посока Монтана
Жена и дете пострадаха, след като лек автомобил се обърна по таван на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София, съобщава БНР, позовавайки се на информация от Спешната помощ.
Войната по пътищата
Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 часа. Към мястото са изпратени две линейки.
Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.
Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешната болница "Пирогов".
Движението в посока Монтана е затруднено, но не е спряно, казаха още от МВР, предава БТА.
Междувременно катастрофа е станала и по пътя за Витоша, където автомобил с транзитни номера е излязъл от пътя и е паднал в дере, става ясно от кадри, публикувани в социалните мрежи.
"Сезонът е открит на Витоша по пътя за "Алеко". Дрифтове - мифтове и в дерето още преди да я регистрира в България", пише потребителят, публикувал снимка от инцидента.